Mocne otwarcie gryfińskiego festiwalu podróżniczego

W środę rozpoczął się 16. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij. Na otwarcie tej jednej z największych imprez podróżniczych w Polsce organizatorzy przygotowali spotkanie z Mariuszem Szczygłem.

Autor bestsellerowych książek o Czechach („Gottland”, „Zrób sobie raj”, „Laska nebeska”) przybliżył festiwalowej publiczności kulturę czeską – oczywiście, w wielkim skrócie, bo miał na to zaledwie godzinę z niewielkim okładem. Prelegent snuł swoją opowieść z niezwykłą swadą i lekkością, okraszał ją zabawnymi historyjkami, co wywoływało salwy śmiechu. Śmiechu, który od zawsze miał ogromną moc uzdrawiającą; a dziś szczególnie nam takiej siły potrzeba. M. Szczygieł zwrócił na to uwagę, przytaczając już na wstępie swojej opowieści słowa Krzysztofa Głuchowskiego (dyr. Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie), że „Jeśli przestaniemy się śmiać, podajemy rękę śmierci”.

- Zupełnie inaczej spojrzałem na dowcipy na temat czeskiego języka, kiedy dowiedziałem się, że Czesi podobnie reagują, ale na żarty związane z niby-polskimi powiedzonkami – na gorąco podzielił się swoją refleksją jeden z widzów. – Trochę pozazdrościłem Czechom dystansu, z jakim podchodzą do wielu spraw, które, jak się im bliżej przyjrzeć, wcale nie są takie ważne. Te najistotniejsze mogą zdarzyć się tuż obok, ważne, żeby ich nie przeoczyć.

Festiwalowej inauguracji towarzyszyła degustacja potraw kuchni ukraińskiej, przygotowanych przez Restaurację Ukraineczka. Środowy wieczór zakończyła prezentacja „Po obu stronach Białego Nilu. Plemiona Sudanu Południowego” Krzysztofa Weremy, realizującego od kilku lat projekt fotograficzny pn. „Ginące plemiona”. A dziś od rana na najmłodszych sympatyków Włóczykija czekały warsztaty z etnologiem Piotrem Mojżyszkiem. Po wysłuchaniu prelekcji i obejrzeniu multimedialnej prezentacji nt. historii materiałów pisarskich uczniowie jednej z gryfińskich podstawówek zmierzyli się z próbą zrobienia papieru czerpanego.

Włóczykij zakończy się w niedzielę; szczegółowy program imprezy dostępny jest na stronie https://www.wloczykij.com

Tekst i fot. (akme)