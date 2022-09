Ku rozwadze:"Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły okres zagrożenia rynku mocy w piątek 23 września od godz. 19:00 do 21:00." Minister Moskwa wyjaśnia "Przyczyną sytuacji była niska wietrzność i mało energii z OZE dzisiaj. " Więcej OZE i będzie jeszcze ciemniej i jeszcze chłodniej.

Marek

2022-09-23 20:05:39

To polityczna ustawka. Dlaczego Kurier nie podał informacji że strajk młodzieżowy nawoluje "na Olrenie tylko sikamy". Dlatego zakazują podręcznika.HiT bo by się dowiedzieli że ich dziadkowie to częstko ci ktorzy w PZPR odmawiali Polakom wolności, godności i szacunku a służyli moskiewskim bojarom