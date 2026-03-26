Młodzi strażacy w akcji

Drużyny startowały 4-5 osobowych składach. Fot. organizatorzy

Hala sportowa w Reptowie stała się 14 marca areną pełną emocji, rywalizacji i strażackiego ducha. Tego dnia odbyły się I Halowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa zachodniopomorskiego.

Wzięły w nich aż 42 drużyny z całego regionu. Wydarzenie, zorganizowane w Zespole Szkół Publicznych w Reptowie, zgromadziło ponad 230 młodych strażaków w wieku od 10 do 16 lat. Uczestnicy zmierzyli się z wymagającym torem przeszkód, który sprawdzał nie tylko ich sprawność fizyczną, ale również wiedzę i umiejętności praktyczne.

– Wśród konkurencji znalazły się m.in. przenoszenie gaśnicy, rozwijanie węża strażackiego, wiązanie węzłów, łączenie odcinków węży, rozpoznawanie sprzętu pożarniczego oraz podłączanie prądownicy – informuje Piotr Chmielewski, współorganizator.

W klasyfikacji drużynowej dziewcząt zwyciężyła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Słowino. Drugie miejsce zajęła MDP Babin, a trzecie – MDP Raffer z Gryfina. Wśród chłopców najlepsza okazała się MDP Dobiesław, wyprzedzając drużyny z Trzebieży i Rabunia.

Rywalizacja indywidualna również dostarczyła wielu wrażeń. W kategorii dziewcząt całe podium zajęły reprezentantki MDP Słowino: zwyciężyła Malwina Chruszcz, przed Dagmarą Banach i Olgą Filipek. Wśród chłopców pierwsze miejsce zdobył Mateusz Starmach, drugie Robert Marszal (obaj z MDP Trzebież), a trzecie Piotr Brzeziński z MDP Dobiesław.

Organizatorem zawodów był zarząd wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych. Za stronę techniczną odpowiadał aspirant w stanie spoczynku Piotr Chmielewski, opiekun MDP Niedźwiedź. W zawodach powiat stargardzki reprezentowały drużyny z Niedźwiedzia oraz Reptowa.

Funkcję komendanta zawodów pełnił Dawid Karpiński, naczelnik OSP Kobylanka. Podczas uroczystej inauguracji złożył meldunek prezesowi zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie Markowi Kowalskiemu. Wydarzenie uświetniło wykonanie hymnu strażackiego „Rycerze Floriana” przez Piotra Dolatę oraz uroczysty apel z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i instytucji. W organizację wydarzenia aktywnie włączyli się druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylance, którzy czuwali nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem wszystkich konkurencji.

Zawody przebiegły w atmosferze sportowej rywalizacji, ale i dobrej zabawy. Młodzi strażacy pokazali ogromne zaangażowanie, determinację oraz prawdziwego ducha służby. Najlepsze drużyny będą reprezentować województwo na mistrzostwach Polski, które odbędą się w kwietniu w Kędzierzynie-Koźlu. ©℗

(w)

