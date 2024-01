Młodzi nie mają siły żyć. Te liczby to alarm

FIGO cd.

2024-01-22 17:31:07

Figo dotknięty " palcem Boga " wie co pisze !Próbuję do Was mówić najlepiej jak umiem .Używam często rynsztokowego języka tygodnika " NIE " ( Czy to coś jest jeszcze sprzedawane ? ) ,aby trafić do szerszego audytorium .Jako społeczeństwo brniemy w przepaść! Wielu porzuciło Kościół , obrzydzony przez " oświeconych " mądrali .Anioł Jasności zaprowadzi Was tam , gdzie Wasze miejsce . Jezusa nikt nie wymyślił , ponieważ jest niewygodny dla ludzi i Ukrzyżowany dla ludzi . Bez Boga , ani do proga !