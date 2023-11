Młodzi gryfinianie realizują projekt „Akcja Reanimacja”

„Akcja Reanimacja” realizowana jest przez członków Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego. Fot. archiwum GSR

Projekt gryfinian to efekt przystąpienia do olimpiady pn. „Zwolnieni z Teorii”, której pierwsza edycja odbyła się w roku akademickim 2014/2015. Jej uczestnicy tworzą i realizują własne projekty społeczne przy wsparciu platformy zwolnienizteorii.pl.

Osoby biorące udział w programie trenują m.in. pracę w zespole, skuteczną komunikację, wspólne rozwiązywanie problemów, a jednocześnie działają na rzecz innych.

„Akcja Reanimacja” realizowana jest przez członków Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego. To zespół młodych ludzi, ambitnych, z doświadczeniem odnośnie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przekazywania tej wiedzy i organizowaniu zajęć profilaktycznych w ramach działań stowarzyszenia. W nowym projekcie gryfinianie wyszli z inicjatywą promowania wiedzy na temat pierwszej pomocy i szeroko rozumianego bezpieczeństwa w mediach społecznościowych takich jak: TikTok, Facebook i Instagram. W ten sposób chcą dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorów.

Ponadto, w szkołach na terenie gryfińskiego powiatu prowadzone będą spotkania profilaktyczne. Planowana jest także akcja rozwieszania plakatów informacyjnych i rozdawania ulotek. Działania te mają służyć rozpowszechnianiu wiedzy o projekcie.

(akme)