"Młociarze" z kantoru oskarżeni

Prokuratura postawiła zarzuty dwóm "młociarzom", którzy próbowali dokonać napadu na kantor "Jasiu" w listopadzie ub. roku. To dwaj obywatele Ukrainy. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Fot. Kantor Jasiu/facebook

Prokuratura postawiła zarzuty sprawcom napadu na kantor "Jasiu". Chodzi o zdarzenie, do którego doszło 11 listopada 2024 r. w kantorze przy ul. Rydla około godz. 3 nad ranem. Dwóch zamaskowanych mężczyzn w kominiarkach, uzbrojonych w młoty budowlane, próbowało sforsować szybę i dostać się do stanowiska pracowników. Jeden z nich rozpylił także gaz łzawiący w stronę pracowniczki kantoru. Po nieudanej próbie napadu, sprawcy opuścili kantor. Akt oskarżenia do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie skierowała Prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie Anna Ziemichód. Oskarżeni to obywatele Ukrainy. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Oskarżeni to 33-letni Vasyl S. i 41-letni Sviatoslav T. Nie byli oni dotychczas notowani na terytorium Polski.

Oboje w trakcie śledztwa przyznali się do popełnienia zarzuconego im przestępstwa i złożyli obszerne wyjaśnienia. Szczegółowo opisali przebieg zdarzenia, rolę każdego z nich w zarzuconym im przestępstwie, sposób w jaki miał zostać podzielony łup oraz miejsce zakupu młotów i gazu łzawiącego. Wobec sprawców zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

- W skierowanej do sądu skardze zasadniczej prokurator oskarżył dwóch obywateli Republiki Ukraińskiej: Vasyla S. (lat 33) oraz Sviatoslava T. (lat 41) o to, że działając wspólnie i w porozumieniu, a także posługując się gazem łzawiącym oraz dwoma dużymi młotami budowlanymi, po uprzednim uderzaniu nimi kilkadziesiąt razy w szybę okna kasowego do pomieszczenia, w którym znajdowała się pracownica kantoru oraz poprzez rozpylenie w jej kierunku gazu łzawiącego, czym działali w celu jej zastraszenia i doprowadzenia do stanu bezbronności, usiłowali dokonać zaboru w celu przywłaszczenia nieustalonej kwoty pieniędzy, zamierzonego celu nie osiągając, z uwagi na niepokonanie szyby oraz ucieczkę pracownicy kantoru do innego pomieszczenia i uruchomienie alarmu antynapadowego - podaje Prokuratura Rejonowa Szczecin-Prawobrzeże.

Za zarzucony oskarżonym występek, to jest usiłowanie dokonania rozboju (art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk), grozi każdemu z oskarżonych kara pozbawienia wolności od 2 do 15 lat. Zgodnie z treścią art. 14 § 1 kk sąd wymierza karę za usiłowanie w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa.

(aj)