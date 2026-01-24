Misterium Kolędowe w katedrze

W sobotę 24 stycznia o godzinie 20 w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba w Szczecinie odbędzie się XL Misterium Kolędowe. To jubileuszowa 40. edycja koncertu, który na stałe wpisał się w kulturalny kalendarz miasta, stanowiąc dla mieszkańców Szczecina symboliczne pożegnanie okresu Bożego Narodzenia. Wstęp wolny.

Wnętrza katedry wypełnią się potężnym brzmieniem trzech połączonych chórów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (Chóru Akademickiego, Chóru Collegium Maiorum i Chóru Młodzieżowego,) którym towarzyszyć będzie rozbudowana sekcja instrumentów dętych, organy oraz perkusja.

W programie koncertu znajdą się najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki w opracowaniach prof. Marka Jasińskiego, w nowych aranżacjach Szymona Wyrzykowskiego.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Śpiewacze CHAPS oraz Fundacja OPUS.

