Ministerstwo Zdrowia: mamy tylko 17 w regionie i 381 w kraju przypadków koronawirusa

W kraju mamy 381, a w województwie zachodniopomorskim 17 przypadków koronawirusa. Nie stwierdzono zgonów zakażonych osób - w poniedziałek poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Niskie liczby zakażeń odnotowano już także w poniedziałek przed tygodniem, gdy w regionie było ich 24, a w kraju 2103. Tym razem jednak, zwłaszcza w skali całej Polski, dane są tak niskie, że można by mówić o końcu piątej fali epidemii. Trzeba jednak pamiętać, że na przełomie marca i kwietnia oprócz zniesienia izolacji i kwarantanny oraz obowiązku noszenia maseczek (z wyjątkiem służby zdrowia), mocno ograniczony został dostęp do testów na obecność koronawirusa, co może mieć również wpływ na obecne dane epidemiczne.

W Zachodniopomorskiem najwięcej, bo 5 zakażeń, stwierdzono w Szczecinie. W ciągu doby w regionie wykonano 220 testów wykrywających SARS-CoV-2.

W kraju potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą województw: mazowieckiego (76), śląskiego (40), małopolskiego (37), dolnośląskiego (25), łódzkiego (24), pomorskiego (23), lubelskiego (21), wielkopolskiego (21), warmińsko-mazurskiego (18), zachodniopomorskiego (17), podkarpackiego (16), świętokrzyskiego (15), opolskiego (14), podlaskiego (12), kujawsko-pomorskiego 8 i lubuskiego (3).

Jedenaście zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Liczba zakażonych koronawirusem w kraju od początku epidemii wynosi 5 978 596, z czego zmarło 115 635 osób.

(k)