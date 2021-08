Minister zdrowia w Szczecinie: szpital gotowy na czwartą falę; szczepienia trzecią dawką mają ruszyć 1 września

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie przy al. Powstańców Wielkopolskich jest już przygotowany do ewentualnej czwartej fali pandemii. Poinformował o tym na piątkowej konferencji minister Adam Niedzielski, który zapowiedział też modernizację całego szpitalnictwa w Polsce. Rząd ma na to przeznaczyć 7 miliardów złotych. Minister dodał też, że Rada Medyczna zaakceptowała dopuszczenie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla osób z zaburzeniami odporności.

Minister: Na modernizacje szpitali zostaną przeznaczone miliardy

- Wszystkie stanowiska, które mają zapewnić leczenie pacjentów zaczynając od zwykłych łóżek, poprzez te które przygotowane są do stosowania wysoko przepływowej terapii tlenowej są już gotowe - mówił na konferencji w Szczecinie minister Niedzielski. - Te miejsca czekają na pacjentów i niestety powoli zaczynają się oni pojawiać. W Szczecinie mamy dwa ogniska, które skończą się hospitalizacjami blisko 15 osób.

Niezależnie od przygotowań do czwartej fali, ministerstwo zdrowia wraz ze szpitalami klinicznymi pracuje nad przyśpieszeniem modernizacji całego szpitalnictwa w Polsce.

- Choćby w szczecińskim szpitalu widać jak te inwestycje są potrzebne - mówił Adam Niedzielski. - W najbliższych latach będziemy mieli do dyspozycji duże środki związane m.in. z polskim ładem. Na modernizacje szpitali zostaną przeznaczone miliardy. Infrastruktura sama nie leczy. Dlatego przygotowujemy nową regulację ustawową, której celem będzie usprawnienie i uspójnienie działalności szpitalnictwa w całym kraju. Ma ona przede wszystkim wyeliminować niezdrową konkurencję między ośrodkami. Chcemy, aby szpitale kliniczne odgrywały szczególną rolę, żeby to one koordynowały tworzenie regionalnych sieci szpitali.

Trzecim elementem ma być zmiana kultury organizacyjnej, która - jak podkreśla minister zdrowia - powinna być w większym stopniu ukierunkowana na jakość i dobro pacjenta.

- Mówimy tutaj o projekcie ustawy przygotowanej przez ministerstwo zdrowia, która dotyczy jakości i bezpieczeństwa pacjentów. Kompleksowa zmiana szpitalnictwa, m.in. w obliczu pandemii, jest konieczna - podsumował Niedzielski.

Rada Medyczna zaakceptowała trzecią dawkę szczepionki

Ponadto minister zdrowia poinformował, że Rada Medyczna zaakceptowała dopuszczenie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla osób z zaburzeniami odporności.

- Jeżeli chodzi o termin podania trzeciej dawki, to on jest ustalony na nie wcześniej niż 28. dzień od zakończenia podstawowego cyklu szczepień - mówił Niedzielski. - Rada Medyczna przedstawiła siedem zaleceń dotyczących zaburzeń odporności. Są to osoby, które otrzymują aktywne leczenie przeciwnowotworowe, osoby po przeszczepach, które przyjmują leki immunosupresyjne, osoby z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności, osoby zakażone wirusem HIV oraz osoby przyjmujące specjalistyczne leki, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną oraz pacjenci dializowani.

Szczepienia trzecią dawką mają ruszyć już 1 września.

(KK)