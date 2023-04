Minister rolnictwa: Ukraińskie zboże nie będzie rozładowywane w Polsce

Minister rolnictwa obiecał, że w ciągu tygodnia wróci do Szczecina z konkretnymi rozwiązaniami. Protest rolników potrwa tu więc jeszcze co najmniej tydzień. Demonstracje doprowadziły do dymisji poprzedniego ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka. ©℗

Rolnicy protestują od trzech tygodni. Ostatnie miesiące są dla nich trudne. Polska, chcąc pomóc sąsiadowi napadniętemu przez Rosjan, zgodziła się transferować ukraińskie zboże do innych krajów, w tym do walczącej z głodem Afryki. Ale część zboża – nikt nie wie ile – została w Polsce. Ukraińska pszenica jest tańsza niż nasza, więc psuje rynek. Dochody rolników spadają. Wielu z nich obawia się bankructwa. Do tego pojawiły się doniesienia o tym, że ukraińskie zboże gorszej jakości, przeznaczone na spalenie lub pellet, trafiło do polskich producentów mąki. Rolnicy uważają także, że zabójcza dla nich będzie polityka klimatyczna Unii Europejskiej.

- Zleciłem kontrole. Mam poparcie od Ministra Zdrowia. Wszystkie produkty spożywcze, które będą na granicy ukraińskiej - mam tu na myśli także drób, cukier, mąkę, jajka - będą kontrolowane - przekonywał minister. - Nie ma możliwości, żeby produkty, które nie spełniają polskich norm, wpływały do nas, bo to kwestia bezpieczeństwa i zdrowia Polaków.

Dla wielu protestujących to za mało. "Zboże w ogóle nie powinno przyjeżdżać do Polski!", krzyknął jeden z protestujących. Inny komentował zgryźliwie: "Pomożecie? Pomożemy".

- Apeluję o pomoc. Razem możemy wygrać tę sprawę do polskiego rolnictwa - powiedział Robert Telus, stając na platformie naprzeciwko chłopów. Obok niego oprócz liderów protestu pojawili się wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc. - Jestem umówiony, że w piątek z ministrem rolnictwa Ukrainy podpiszę porozumienie. Jeżeli to się uda, to od jutra do Polski nie będzie wpływało zboże, które będzie rozładowywane w Polsce. To bardzo ważne. Zostanie jeszcze kwestia tranzytu. Mam tu pewne pomysły.

Jest szansa, że od piątku (14 kwietnia) do naszego kraju nie będzie wpływało ukraińskie zboże rozładowywane w Polsce - zapowiedział minister rolnictwa Robert Telus podczas spotkania ze strajkującymi w Szczecinie rolnikami. Konfrontacja w "zielonym miasteczku" na Wałach Chrobrego przebiegała w spokojnej atmosferze, choć zdecydowanie nie wszystkich demonstrantów polityk przekonał do swoich racji.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Spokojno, spokojno! 2023-04-13 23:31:23 "„Rozumiem lęki i obawy, szczególnie w kontekście przywozu zboża z Ukrainy, bo to był główny powód rozpoczęcia tej akcji protestacyjnej, ale też musimy pamiętać o tym, że też mamy pewne obowiązki wobec Ukrainy, ”OBOWIąZKI POMOCOWE" – tak skomentował w grudniu zastrzeżenia rolników wobec stanu rynku zbożowego wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.https://kresy.pl/wydarzenia/regiony/polska-regiony/rolnicy-zasypali-wjazd-na-posesje-szefa-kancelarii-premiera/

@1,2,3 2023-04-13 22:29:14 Niezwykłe jak prawda potrafi gorszyć takich jak ty... a wyciąganie Hitlera to klasyczny dowód braku argumentów i rzecz jasna przyznanie się do porażki - reductio ad Hitlerum - prawo Godwina - zwalnia mnie to z konieczności traktowania cię poważnie - tak, będę głosował na Konfederacje - to jedyna formacja polityczna która nie rządziła w Polsce po 1989 roku i która nie okradła Polaków. Polacy głosują na Konfederację a ty głosuj na kogo chcesz.

Traktor_Zetor 2023-04-13 22:20:01 A czy A. Balzas były minister to nie pomoże tym strajkującym rolnikom z Solidarności w Szczecinie! A czy on nie był na spotkaniu z Kowalczykiem, jak go obrzucono jajkami ??? Był, czy nie był ?? No chyba nie kupuje zboża ukraińskiego za600 zł tona i przerabia na paszę ! To by był strzałzał w stopę i zdrada interesów rolniczych, które kiedyś reprezentował! Świat polityki schodzi na psy ! Pisiory ze strachu w Szczecinie nabrali wody w usta i udają, że nic się nie dzieje,a poparcie spadło !!! :)

@1,2,3 2023-04-13 20:33:40 A ty co za jazgot robisz? On właśnie pisał o rządach jedzących z ręki żydkom. O Konfederacji nic nie wspominał. Po twoim wpisie widać duże zaniepokojenie w diasporze możliwością dojścia do władzy w Polsce Polaków. Ja będę chciał sprawdzić tę opcję, jest kusząca i dlatego będę głosował właśnie na Konfederacje. No chyba, że szabesgoje wcześniej wyprawią Polaków na wojnę w obronie ukraińskich geszeftów i wyborów nie będzie.

akr 2023-04-13 20:23:22 Jak widzę kto tam stoi na czele tych rolników w Szczecinie to śmiech mnie ogarnia, sami towarzysze PiS, których koledzy z górnej pułki wykiwali. PiS owcy stworzyli problem, teraz go bohatersko rozwiązują. Amen.

Jan66 2023-04-13 19:30:38 Przecież rozwiązanie jest proste. To zboże jest zanieczyszczone wystarczy je wywieźć i sprasować. Zrobić z niego pelet. Magazyny puste. To wszystko co robi PiS to mydlenie oczu. Nic nie zrobią. Kupią trochę spokoju sobie.

jhguj 2023-04-13 19:21:54 i tak nikt mu nie wierzy. Interes partyjny i przymierze z zielonskim sa wazniejsze niz dobro milionow Polakow

Nowość PiSu 2023-04-13 18:12:23 Zboże nie będzie rozładowane w. Polsce tylko zmagazynuja go na dnie Bałtyku.i znowu wina Tuska że PiS osiągnął największy sukces żywnościowy i jest samowystarczalny bo Polska ma największe rezerwy zbóż ,mięsa,oleju,miodu czy jaj od 100 lat

Rolnicy! 2023-04-13 18:11:16 Nie wierzcie Judaszom! Nie dajcie się ograć. Protestujcie do całkowitego zamknięcia granicy. Inaczej podzielicie los górników. Najpierw zalew ruskiego węgla, którego napływu nie można było zahamować, bo "granica unijna", potem likwidacja kopalń, a dziś węgiel z Kolumbii niczym banany. Dajcie lekcję pokory sługom Ukrainy i Brukseli.

1,2,3 2023-04-13 17:45:24 a co Ty k...wa , jesteś potomkiem Hitlera , że wyzywasz od szabesgojów. Zajrzyj w gacie może Ciebie też scyzorykiem chrzcili ?! Nie dziwta się KONFY -syny , że wyborcy Was oszczają na wyborach ! Dojdziesz do władzy i będziesz żydkom z ręki lizał , taki z Ciebie gieroj !

Głupi Polacy 2023-04-13 16:29:50 Po raz kolejny uwierzą szabesgojom i ich pupetierom...

Ryba 2023-04-13 16:10:08 Już obiecywał to poprzednik i ten sam kilka dni temu. A tymczasem na wschodzie lecą składy po 60 wagonów bez żadnej kontroli bo stacje sanitarne kompletnie nic o tym nie wiedza. A żeby było zabawniej panowie z PiS zapychają sobie karmany kasiorkę za te tańsze produkty! Ba, wczoraj TVP szambo stwierdziła iż po PSL i Polska 2050 sprowadza to zboże do polski buhahaha !!!! Idiotyzm roku - suweren mieszka właśnie na tamtych terenach i widzi hihihi

Do: Chłop 2023-04-13 15:58:22 Mieszczuch jak był głupi tak jest. I po warzywka do zachodniego dyskontu bo reklama w TV ładna i po pieczywko z mrożonego ciasta. Ale inteligenta udaje bo mieszczuch... a słoma z butów wystaje...

Chłop 2023-04-13 15:49:12 ... jaki głupi był taki jest. Wtedy za czasów Wójta, Pana i Plebana teraz tak samo - Kasta Czarnosukienkowa dostała za darmo! 140 ha ziemi k. Pełczyc a chłop zap... na tym ich polu płacąc sporą dzierżawę i jeszcze papierkowy kesz w niedzielę na tacę. I jak ich szanować? 😆

klemens 2023-04-13 15:32:58 facet ma problemy z logicznym myśleniem . Jeśli to ukraińskie zboże nie będzie rozładowywane w Polsce , to kto je odbierze ? Niemcy chyba nie , bo to zboże nie spełnia norm unijnych . W portach nie ma statków by odebrać taką ilość .Telus robi z rolników idiotów . Na pierwszym spotkaniu minister ukraiński zadeklarował wstrzymanie napływu jego zbóż do Polski . To jest ostrzeżenie przed tym , co się stanie z polskim rolnictwem po wejściu Ukrainy do UE .