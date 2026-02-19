Miłośnicy Sunrise Festival przeniosą się w czasie. Wracają do amfiteatru

Co roku Sunrise Festival odbywa się pod czujnym okiem policji. Fot. KWP w Szczecinie

Fani muzyki elektronicznej szykujący się na tegoroczną edycję Sunrise Festivalu, będą mile zaskoczeni. Impreza, która przez dwa ostatnie lata zadomowiła się w Nadmorskim Parku Kultury zlokalizowanym na terenie kołobrzeskiego osiedla Podczele, wróci do strefy uzdrowiskowej kurortu.

Mowa o amfiteatrze, w którym odbyło się kilkanaście jej edycji oraz o plaży centralnej obok mola spacerowego. Wspomniany amfiteatr w czwartek 30 lipca zamieni się w wielkie Before Sunrise Festival.

– To miejsce ma duszę, której nie da się podrobić. Chcemy, żebyście się rozgrzali przed festiwalem i znów poczuli ten specyficzny dreszcz i energię, która zostaje w człowieku na lata. Stare wspomnienia ożyją, a nowe zaczną się tworzyć. Szykujcie się na coś wyjątkowego – zachęcają do udziału w wydarzeniu organizatorzy imprezy, według których powrót do korzeni to odpowiedź na oczekiwania wiernych fanów Sunrise-u.

Po czwartkowej inauguracji impreza przeniesie się na teren dawnego lotniska w Podczelu. Na zakończenie znów wróci do strefy uzdrowiskowej kurortu. To tu na plaży centralnej odbędzie się – jak przed laty – After Party, wieńczące tegoroczną edycję wydarzenia. ©℗

