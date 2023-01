Miliony na budowę oddziału zakaźnego

Ponad 2 mln zł trafi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego do szpitala przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. To dotacja na kontynuację robót przy budowie oddziałów zakaźnych. Inwestycja ma być gotowa w ostatnim kwartale tego roku.

Jest mocno zaawansowana. Nowy budynek już stoi. W grudniu minionego roku wylano płytę lądowiska dla śmigłowców. Większość robót - jak tynkowanie czy montaż instalacji - toczyła się już wtedy wewnątrz obiektu.

– Nie ma najmniejszych wątpliwości, że o chorobach zakaźnych należy myśleć długofalowo. Cieszę się, że tego samego zdania była też Komisja Europejska, która dała inwestycji przy ul. Arkońskiej zielone światło. Trzeba być dobrze przygotowanym na kolejne pandemie. To przedsięwzięcie, które tak sprawnie powstaje, to gwarancja większego bezpieczeństwo dla nas wszystkich – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Koszt budowy nowego oddziału przekroczy 70 mln zł. Ponad 60 mln zł pochodzi z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Inwestycję wspierają również środki budżet państwa (7 mln zł) oraz budżet województwa (3 mln zł, z czego w 2023 r. ponad 2 mln zł).

– Pandemia COVID-19 przypomniała nam, że choroby zakaźne były, są i będą. To się niestety nie zmieni. Zmienić się jednak może to, jak jesteśmy przygotowani do walki z nimi. I temu właśnie służy ta inwestycja – mówi dyrektor placówki Małgorzata Usielska.

W nowym budynku znajdą się dwa niezależne punkty przyjęć o kompetencjach SOR – dla dzieci i dorosłych. Na parterze mieścić się będą również gabinety poradni specjalistycznych – chorób zakaźnych i tropikalnych, nabytych niedoborów immunologicznych, profilaktyki wścieklizny i chorób zakaźnych dla dzieci. Pierwsze piętro to oddział dziecięcy obserwacyjno-zakaźny. Piętra drugie i trzecie zajmą sale oddziału obserwacyjno-zakaźnego, chorób tropikalnych i nabytych niedoborów immunologicznych. Wyżej będą pomieszczenia administracyjne, szkoleniowe, socjalne i techniczne. Na dachu gotowe jest już lądowisko dla helikopterów, z którego prowadzić będzie ścieżka pacjenta do głównego w szpitalu SOR-u (przez budowany łącznik z innymi obiektami szpitala). Budynek wyposażony zostanie w system poczty pneumatycznej, która umożliwi szybkie przesyłanie pobranych próbek do laboratorium.

