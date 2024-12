Mikołajowy Przejazd Rowerowy. Gryfus zaprasza w piątek

Organizatorzy zachęcają wszystkich do ubrania się w kolorowe stroje mikołajowe i udekorowania swoich rowerów w świątecznym duchu. Fot. SKR Gryfus

Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus organizuje w piątek 6 grudnia kolejną edycję Mikołajowego Przejazdu Rowerowego przez miasto. Zaprasza wszystkich miłośników jazdy na rowerze do wspólnego świętowania w duchu świątecznej radości i aktywności.



Rowerzyści spotykają się o godzinie 19 na placu Solidarności, skąd wyruszą ulicami miasta trasą ok. siedmiu kilometrów. Uczestnicy przejazdu będą mijać świąteczne jarmarki i najbardziej charakterystyczne miejsca Szczecina, w tym aleję kwiatową, plac Adamowicza, plac Lotników oraz aleję Wojska Polskiego. Zakończenie przejazdu nastąpi w miejscu startu, czyli na placu Solidarności.



Za bezpieczeństwo będą odpowiedzialni wolontariusze Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus oraz policjanci z drogówki. Organizatorzy zachęcają wszystkich do ubrania się w kolorowe stroje mikołajowe i udekorowania swoich rowerów w świątecznym duchu. Dodatkowo Szczeciński Rower Miejski przygotował dla uczestników wydarzenia niespodziankę – 10 rozświetlonych iluminacjami rowerów Bike_S. Rowery będą dostępne od godz. 18.30 na stacji BikeS przy placu Rodła.



- Przejazd rowerzystów to nie tylko świąteczna zabawa - podkreśla Michał Rachowski, organizator wydarzenia i członek Rady Programowej klubu. - To także ważny sygnał dla władz miasta i województwa o rosnącej społeczności rowerzystów i potrzebie dalszego rozwoju infrastruktury rowerowej w Szczecinie oraz na Pomorzu Zachodnim. Nasz przejazd to manifestacja pasji rowerowej i apel o lepsze warunki dla cyklistów w naszym regionie.

Mikołajkowy przejazd to kontynuacja tradycji zapoczątkowanej przez Rowerowy Szczecin. Organizatorzy zapraszają rodziny z dziećmi, młodzież, a także starszych miłośników dwóch kółek. Tempo przejazdu będzie dostosowane do najmłodszych, a udział niepełnoletnich możliwy jest pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

(K)