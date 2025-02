Mieszkania w Stargardzie. Lokal za remont

Oferowane mieszkańcom lokale mają różną powierzchnię i znajdują się w różnych rejonach miasta. Fot. TBS

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przyjmuje wnioski od osób, które chcą otrzymać mieszkanie za remont.

Na stargardzian czeka 5 mieszkań o różnej powierzchni. Znajdują się one w różnych częściach miasta: przy ul. Garncarskiej i Reymonta (po 3 pokoje), Konopnickiej i Piłsudskiego (po 2 pokoje) oraz przy ul. Płatnerzy (kawalerka).

Wnioski można składać do 4 marca w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań w Stargardzie przy ul. Struga 29, tel. 91 819-22-96.

- W przypadku dwóch lub większej liczby wniosków, pierwszeństwo mają osoby z wykazu budynków do uwolnienia, z rejestru zamian z urzędu wg kolejności zgłoszeń, a następnie z list oczekujących wg ilości przyznanych punktów - wyjaśnia TBS. - A w przypadku równej ich liczby, pierwszeństwo przydziału przysługuje rodzinie o większej liczbie osób w gospodarstwie domowym.

O mieszkania do samodzielnego remontu, jak informuje Urząd Miejski w Stargardzie, mogą się starać osoby z listy do przydziału lokalu docelowego, znajdującej się w rejestrze zamian z urzędu oraz w wykazie uprawnionych do przydziału lokalu zamiennego.

Miasto szykuje kolejne mieszkania dla stargardzian, remontując budynki m.in. przy ul. Konopnickiej 27 i 27a oraz przy ul. Młyńskiej 9a. Spółka ma też gotową dokumentację na modernizację kamienic przy ul. Wojska Polskiego 21, 52, 54, 54a.

- Następne w kolejce są budynki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19, 21 i 22 - informuje Urząd Miejski w Stargardzie.

Nowe mieszkania są budowane też na os. Lotnisko. W 2025 roku TBS planuje rozpocząć prace także przy ul. Spokojnej 35, gdzie będzie 37 mieszkań w 2 budynkach. ©℗

(w)