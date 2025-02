Wypadek w Stargardzie. Seniorka szła po pasach

No Name

2025-02-24 16:31:53

Kolejne potracenie w tym miejscu. Jak nie kolizja to potracenie. Jakby stał tam np fotoradar to w tydzień by się zwrócił. Na pewno przydałaby by się tu jakąś reorganizacja bo taka sytuacja jak dziś to nic nowego , a przejście mocno uczęszczane też przez dzieci.