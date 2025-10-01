Środa, 01 października 2025 r. 
Mieszkańcy Stołczyna chcą pasów i progów

Data publikacji: 01 października 2025 r. 06:36
Ostatnia aktualizacja: 01 października 2025 r. 06:36
Pilnie potrzebne są rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pieszych. Fot. Anna GNIAZDOWSKA  

Mieszkańcy Stołczyna oczekują poprawy bezpieczeństwa na ulicy Nad Odrą. Ze względu na intensywny ruch samochodowy oraz bliskość zabudowy mieszkaniowej apelują o wprowadzenie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pieszych.

W ich imieniu do prezydenta miasta zwróciły się radne Wiktoria Rogaczewska i Zuzanna Jeleniewska. Chodzi o utworzenie przejść dla pieszych w okolicy przystanku autobusowego oraz montaż progów zwalniających lub innych urządzeń ograniczających prędkość na tym odcinku drogi.

Na interpelację radnych odpowiedział zastępca prezydenta Łukasz Kadłubowski. Poinformował, że planowane jest do końca roku naniesienie oznakowania poziomego, w tym przejścia dla pieszych w rejonie przystanku autobusowego. Jednak z uwagi na funkcję, jaką pełni ul. Nad Odrą, w tym na duży udział pojazdów ciężarowych, nie planuje się montażu progów zwalniających.

(K)

