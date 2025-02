Mieszkańcy kołobrzeskiej starówki mają dość mappingu

Ratuszowy mapping nie wszystkim się podoba. Fot. Archiwum UM Kołobrzeg

Kiedy kołobrzescy urzędnicy zlecali zainstalowanie urządzeń do mappingu wideo zabytkowego ratusza, nie pytali mieszkańców sąsiadujących z nim domów o zdanie.

Nie przypuszczali zapewne, że wielka atrakcja, którą hucznie zapowiadali, stanie się szybko przekleństwem rodzin mieszkających w obrębie starówki.

Muzyka towarzysząca wyświetlanym na ratuszu obrazom skutecznie zakłóca ich spokój.

- Już teraz trudno odpoczywać, nawet przy zamkniętych oknach. A co będzie latem, gdy będziemy chcieli zostawiać je otwarte? – zastanawiają się lokatorzy mieszkań stylizowanych kamienic sąsiadujących z zabytkiem.

Czarę goryczy przelała ostatnia awaria uruchamianego automatycznie systemu. W normalnych warunkach projekcja powinna zakończyć się przed godziną 20. Tak jednak nie było. System się zapętlił i muzyka towarzysząca wizualizacji rozbrzmiewała do późnych godzin nocnych. Po tej awarii posypała się fala krytyki. Przeciwnicy głośnej muzyki przypominają, że projekcje miały się odbywać spontanicznie, przy okazji różnego rodzaju wydarzeń. Tymczasem realizowane są niemal codziennie, nawet w czasie niepogody, gdy na starówce nie ma przechodniów.

Kołobrzescy urzędnicy odnieśli się do nocnej projekcji. Przepraszają mieszkańców, tłumacząc się awarią systemu lub błędem osób odpowiedzialnych za jego obsługę. Wyrażają przy tym nadzieję, że tego typu sytuacja się nie powtórzy. A co z uciążliwymi dziennymi projekcjami? Póki co, w świetle obowiązującego prawa, mogą być one realizowane. A dyskomfort właścicieli pobliskich mieszkań? Ta kwestia na razie zostaje bez odpowiedzi. ©℗

(pw)