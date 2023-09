Mieszkańcy Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej świętują 40-lecie [GALERIA]

Fot. Dariusz GORAJSKI

Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera świętuje czterdziestolecie istnienia. Przez ten czas miał przeszło 2500 mieszkańców. Obecnie zamieszkuje tu 251 seniorów. W ogrodzie placówki obchodzono wyjątkowy jubileusz. Obchody 40-lecia to nie tylko uroczysta część oficjalna oraz przemowy, podziękowania i gratulacje składane na ręce mieszkańców, którzy są duszą tego miejsca. Była to także okazja do wspólnej zabawy w klimacie PRL. Mieszkańcy domu oraz uczestnicy dziennych DPS-ów funkcjonujących w strukturze tej placówki prezentowali swoje talenty, zorganizowano ciekawe konkursy z nagrodami, a zwieńczeniem była wspólna zabawa taneczna przy muzyce z dawnych lat.

(K)