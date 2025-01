Miejską bibliotekę czeka restrukturyzacja. Niektóre filie znikną

Sieć bibliotek w Szczecinie ma się zmienić. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie czeka restrukturyzacja. Niektóre małe filie znikną. Aby proces mógł się rozpocząć, urzędnicy czekają na finisz budowy Mediateki na prawobrzeżu.

– Pod koniec sierpnia 2024 roku złożona została w Urzędzie Miasta zaktualizowana koncepcja restrukturyzacji sieci bibliotecznej MBP, opracowana przez dyrektora Krzysztofa Marcinowskiego – przekazuje Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta. – Dokument zawiera zarówno analizę funkcjonowania obecnej sieci filii, jak i propozycje zakresu zmian, jakie powinny objąć sieć biblioteczną. Jest to plan, na bazie którego zbudowany zostanie właściwy program restrukturyzacji, przy czym obejmuje on nie tylko redukcję wybranych placówek, ale także wskazuje między innymi na konieczność pozyskiwania nowych, większych lokali.

To, które filie znikną z sieci MBP, nie zostało jeszcze formalnie rozstrzygnięte. Decyzje o tym, które miejsca ulegną połączeniu, przeniesieniu, a które likwidacji zostaną, jak informuje magistrat, „podjęte po kompleksowym rozpoznaniu przewidywanych skutków i kosztów całego procesu, Każdorazowo tego typu decyzja zostanie dokładnie przeanalizowana pod względem efektywności jej działania, dostępności, lokalizacji czy też kosztów utrzymania”.

– Dodatkowo, zanim zapadną ostateczne decyzje, zostaną one poprzedzone stosownymi konsultacjami z Miejską Biblioteką Publiczną oraz zasięgnięciem opinii właściwych rad osiedli. Co ważne, wszystkie ewentualne decyzje będą respektowały postanowienia ustawy o bibliotekach, zgodnie z którymi organizator jest obowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Obowiązek ten dotyczy także zmiany statutu biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów. Rozpoczęcie całego procesu uwarunkowane jest między innymi od zakończenia budowy Mediateki oraz wskazaniem alternatywnej lokalizacji dla filii bibliotecznej nr 28 – informuje Marta Kufel.

Dodajmy, że w ostatnich latach już zamykano małe filie. Zakończyły działalność wypożyczalnie przy: ul. Łukasiewicza 8, al. Bohaterów Warszawy 55, ul. Piasecznej 41 i ul. Potulickiej 29.

A co z pracownikami likwidowanych placówek?

– Mają oni pozostać w strukturze instytucji – zapewnia Marta Kufel.

Co do Mediateki na prawobrzeżu – zakończenie odbiorów z generalnym wykonawcą, czyli HD Construction, zaplanowane jest na połowę września tego roku. To pierwsza w historii polskiego Szczecina biblioteka budowana od podstaw. Inwestycja jest opóźniona w stosunku do pierwotnych planów. ©℗

(as)