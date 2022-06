Miejsce pośród Zasłużonych. Jakie będzie ostatnie pożegnanie dyrektora Książnicy Pomorskiej?

Stanisław Krzywicki, wieloletni dyrektor Książnicy Pomorskiej, historyk i znany działacz społeczny, spocznie w środę (8 czerwca) na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. „W moim i Mojej Rodziny wyobrażeniu (i marzeniu) miał to być pochówek godny osiągnięć Taty i owoców dziesiątek lat Jego intensywnej, pełnej pasji, pracy dla tego miasta. Sądziłem, że w pełni skomponuje się to z brzmieniem laudacji na cześć Ojca, które w swoich kondolencjach wyrażali włodarze tego miasta i tego regionu” - pisze jego syn Włodzimierz Krzywicki.

Jestem synem Stanisława Krzywickiego. Najstarszym. Z niepomiernym wzruszeniem zapoznałem się z tekstem wspomnienia po Moim Tacie autorstwa Pana Artura Daniela Liskowackiego. Bardzo dziękuję.

Choć całe swoje dojrzałe życie spędziłem w Krakowie, to jednak doskonale znam skalę niesamowitych dokonań Taty i wiem o Jego dalszych planach, zamiarach i ideach, których nie zdoła już, niestety, wcielić w życie. W ciągu ostatnich paru lat towarzyszyłem Ojcu w wielu sentymentalnych podróżach po Pomorzu Zachodnim (On sam je tak nazywał ) do miejsc, gdzie pozostawił trwałe ślady swoich życiowych pasji. Mnóstwo tych śladów jest.

Uroczystości pogrzebowe Ojca rozpoczną się od nabożeństwa żałobnego w Katedrze w środę 8 czerwca 2022 roku o godzinie 13, po czym nastąpi pochówek Taty na Cmentarzu Centralnym. W moim i Mojej Rodziny wyobrażeniu (i marzeniu ) miał to być pochówek godny osiągnięć Taty i owoców dziesiątek lat Jego intensywnej, pełnej pasji pracy dla tego miasta. Sądziłem, że w pełni skomponuje się to z brzmieniem laudacji na cześć Ojca, które w swoich kondolencjach wyrażali włodarze tego miasta i tego regionu.

Dlatego bez najmniejszego wahania wyraziłem zgodę na wystąpienie przez Dyrektora Książnicy Pomorskiej do Prezydenta Miasta Szczecina Piotra Krzystka o wyrażenie zgody na pochówek Taty w Kwaterze Zasłużonych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Uważam, że jest to odpowiednie dla Mojego Ojca miejsce. Z podobnymi inicjatywami mieli ponoć wystąpić do Prezydenta Szczecina przedstawiciele innych instytucji szczecińskich.

Ku memu ogromnemu zdumieniu okazało się, że Prezydent prośby tej nie spełni, czego powodem miał być brak miejsca na pochówek kogokolwiek w miejscu określanym umownie mianem „Kwatery Zasłużonych” na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Taką informację przekazała mi administracja Cmentarza Centralnego, oferując jako miejsce możliwego pochówku Taty istniejące już – a nieopłacone groby – które należałoby przysposobić poprzez usunięcie zwłok tam pogrzebanych.

W błędnym przekonaniu, że możliwości pochówku Taty pośród innych Zasłużonych dla tego miasta nie ma, wyraziłem wstępną akceptację dla jednego z oferowanych miejsc, zastrzegając przy tym, iż jestem przekonany, że Prezydent Szczecina znajdzie jednak miejsce na Cmentarzu godne zasług Taty i niewymagające przy tym przykrego dla Mojej Rodziny usuwania zwłok innej osoby.

Po dokonaniu tego wyboru z ciekawości poszedłem w miejsce Kwatery Zasłużonych, gdzie z niepomiernym zdumieniem zobaczyłem (i udokumentowałem to fotografiami) puste połacie terenu wystarczające na potrzeby grzebalnicze.

Mimo to Prezydent odmówił prośbie Dyrektora Książnicy Pomorskiej, przy czym z tego co ustalałem telefonicznie w piątek w godzinach popołudniowych formalnej negatywnej odpowiedzi Prezydenta jeszcze nie przekazano do Książnicy (oraz innych występujących o takie uhonorowanie podmiotów), a jedynie telefonicznie (…)

Mam świadomość tego, że nie jest moim prawem żądać takiego uhonorowania Taty od Władz Miasta.

Pozostaje mi tylko liczyć na to, że o godne uczczenie Taty przez Prezydenta Szczecina upomną się inni.

Łączę wyrazy szacunku

Włodzimierz Krzywicki