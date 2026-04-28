Międzyodrze częścią Drawieńskiego Parku Narodowego

W dotychczasowy obszar Drawieńskiego Parku Narodowego zostaną włączone grunty Międzyodrza położone na obszarze dwóch gmin: Kołbaskowo oraz Miasta Szczecin. Teren będzie nosił nazwę „Obwód Ochronny Dolina Dolnej Odry”. Fot. Dariusz Gorajski

Wyjątkowe tereny Międzyodrza oficjalnie zyskują najwyższą ochronę przyrodniczą, stając się częścią Drawieńskiego Parku Narodowego. Po zielonym świetle od władz Szczecina i Kołbaskowa, we wtorek 28 kwietnia kluczową uchwałę w tej sprawie przyjęli radni Województwa Zachodniopomorskiego.

Unikatowe w skali Europy torfowisko jest labiryntem kanałów, rozlewisk i dzikiej natury. Choć wcześniej planowano utworzenie osobnego parku narodowego, weto prezydenta Karola Nawrockiego skłoniło samorządowców do znalezienia innej drogi – włączenia tych ziem do już istniejącego Parku Drawieńskiego.

Międzyodrze to prawdziwy raj dla rzadkich ptaków, takich jak bieliki, zimorodki czy żurawie, a także dom dla bobrów, wilków i ogromnej liczby żab. Zmiana ta gwarantować najlepszą możliwą opiekę nad roślinami i zwierzętami, a także pomóc w walce z obcymi gatunkami, takimi jak szop pracz, który zagraża tutejszym gniazdom. Nowe przepisy nie oznaczają zamknięcia tych terenów. Obszar nazwany „Obwodem Ochronnym Dolina Dolnej Odry” nadal będzie otwarty dla kajakarzy, wędkarzy i miłośników spacerów, łącząc skuteczną ochronę natury z rekreacją i edukacją.

