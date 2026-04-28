Międzyodrze częścią Drawieńskiego Parku Narodowego

Wyjątkowe tereny Międzyodrza oficjalnie zyskują najwyższą ochronę przyrodniczą, stając się częścią Drawieńskiego Parku Narodowego. Po zielonym świetle od władz Szczecina i Kołbaskowa, we wtorek 28 kwietnia kluczową uchwałę w tej sprawie przyjęli radni Województwa Zachodniopomorskiego.
Unikatowe w skali Europy torfowisko jest labiryntem kanałów, rozlewisk i dzikiej natury. Choć wcześniej planowano utworzenie osobnego parku narodowego, weto prezydenta Karola Nawrockiego skłoniło samorządowców do znalezienia innej drogi – włączenia tych ziem do już istniejącego Parku Drawieńskiego.
Międzyodrze to prawdziwy raj dla rzadkich ptaków, takich jak bieliki, zimorodki czy żurawie, a także dom dla bobrów, wilków i ogromnej liczby żab. Zmiana ta gwarantować najlepszą możliwą opiekę nad roślinami i zwierzętami, a także pomóc w walce z obcymi gatunkami, takimi jak szop pracz, który zagraża tutejszym gniazdom. Nowe przepisy nie oznaczają zamknięcia tych terenów. Obszar nazwany „Obwodem Ochronnym Dolina Dolnej Odry” nadal będzie otwarty dla kajakarzy, wędkarzy i miłośników spacerów, łącząc skuteczną ochronę natury z rekreacją i edukacją.
(dg)