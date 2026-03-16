Miasto (zmieniaj) na dobre. Szczeciński Budżet Obywatelski - w cyklu spotkań

Fot. Dariusz Gorajski

Ławki w parku i wzdłuż chodnika, kwietniki na rondzie, nowe miejsce rekreacji, ścieżka rowerowa, plac zabaw, a może świetlne girlandy nad ulicą czy cykl sąsiedzkich spotkań? Kto ma oryginalny pomysł na dobrą przemianę własnego osiedla czy całego miasta, a nie wie, jak go przełożyć na projekt Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, ten powinien sięgnąć po pomoc fachowców. Czekają na spotkaniach, organizowanych w różnych punktach miasta.

Wystartowała nowa edycja SBO. Tym razem w puli jest rekordowa suma: 22,5 mln złotych. Jak sięgnąć po te pieniądze, żeby zrealizować własny pomysł na Szczecin?

– Przyjdź na spotkanie i uzyskaj pomoc od ekspertów, z którymi będziesz mógł skonsultować swój projekt i uzyskać odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania – zachęca Centrum Informacji Miasta. – Dobre przygotowanie wniosku znacząco zwiększa jego szanse na sukces. Naprawdę warto skorzystać z tej pomocy.

Biuro Partycypacji Społecznej UM organizuje spotkania w każdym z 14 obszarów lokalnych, których będą dotyczyć przyszłe projekty SBO. W najbliższych dniach odbędą się trzy. Pierwsze – już we wtorek (17 marca) na Warszewie – w Szkole Podstawowej nr 7 (ul. Złotowska 86). Początek – godz. 17.

Natomiast kolejne – we czwartek (19 marca). Zainteresowani będą mieli okazję uzyskać wsparcie ekspertów – sprawdzić czy pomysł na pewno spełnia wymagania regulaminu SBO, dowiedzieć się jak poprawnie przygotować wniosek oraz jakie elementy zwiększają jego szanse na realizację – w dwóch odległych punktach miasta: w Dąbiu – Liceum Ogólnokształcącym nr 3 (ul. Pomorska 150) oraz na Pomorzanach – Liceum Ogólnokształcące nr 16 (ul. Dunikowskiego 1). Oba spotkania rozpoczną się również o godz. 17.

– Każdy mieszkaniec Szczecina może zgłosić własny pomysł do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wystarczy wejść na stronę www.sbo.szczecin.eu, wypełnić odpowiednie formularze dotyczące m.in. opisu projektu, zebrać podpisy poparcia od 10 osób i dołączyć je do składanego wniosku. Propozycje do SBO 2027 można składać do 20 kwietnia, do godz. 15 – przypomina Centrum Informacji Miasta.

W SBO 2027 na realizację projektów lokalnych zarezerwowano 18 mln złotych, a na ogólnomiejskie – 4,5 mln zł. Głosowanie na poddane ocenie merytorycznej i pozytywnie zweryfikowane rozpocznie się dopiero po wakacjach, na przełomie września i października. Natomiast rozstrzygnięcie – jak wynika z przyjętego przez magistrat harmonogramu – pod koniec roku (listopad/grudzień). ©℗

(an)

