Miasto dostało pieniądze z KPO. "Poprawi się płynność finansowa Szczecina"

Mirosław Czekaj (z lewej) i Piotr Krzystek podpisali umowę, która ma korzystnie wpłynąć na kolejne miejskie inwestycje. Fot. Dariusz Gorajski

Blisko 49 mln zł trafi do Szczecina w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W piątek prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz Mirosław Czekaj, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, podpisali umowę w tej sprawie.

Pożyczka pozwoli zrefinansować modernizację Teatru Letniego i zakup autobusów elektrycznych.

- Te środki będą wykorzystana w tym i przyszłym roku na realizowane przez nas inne inwestycje - tłumaczył Piotr Krzystek. - Refinansują bowiem wydatki już poniesione. Mam więc możliwość przełożenia środków na kolejne zadania. To poprawi płynność finansową miasta. Musimy patrzeć długofalowo, mamy plan inwestycyjny. Wydaliśmy ponad 10 miliardów dzięki skutecznym działaniom od 2008 roku. Co oznacza, że skutecznie pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne, bo ponad 2 mld było z UE. Warto utrzymywać dobre tempo inwestycji, bo to też miejsca pracy dla firm, które je realizują. Potrzeb mamy dużo. Przed nami budowa Mostu Kłodnego, remont Trasy Zamkowej, za chwilę kończymy modernizację torowisk, remontujemy szkoły.

Mirosław Czekaj poinformował, że w ostatnim czasie udzielanie pożyczek z KPO znacząco przyspieszyło. BGK chce w tym roku zawrzeć 201 umów.

- Warto podkreślić, że pożyczka wspierająca zieloną transformację miast to alternatywa dla finansowania komercyjnego, które dzisiaj dla samorządów jest drogie - ocenił prezes BGK. - Ważne także jest, że pożyczka wspierająca zieloną transformację miast może zostać przeznaczona na refinansowanie projektów, dzięki czemu samorządy mogą generować oszczędności i wykorzystać je na kolejne inwestycje istotne dla mieszkańców.

Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast to instrument, z którego skorzystają m.in. jednostki samorządu terytorialnego (JST) i spółki komunalne. Środki można przeznaczyć na przykład na inwestycje w tereny zielone czy termomodernizację i odnawialne źródła energii (OZE). Budżet instrumentu to około 40 mld zł.

Pożyczka jest udzielana na okres nawet do 20 lat. Jej oprocentowanie (w zależności od projektu i statusu podmiotu ubiegającego się o środki) wynosi od 0 do 1 proc. W przypadku części projektów możliwe jest też umorzenie 5 proc. kapitału pożyczki. Karencja w spłacie kapitału wynosi do 24 miesięcy od daty zakończenia realizacji inwestycji.

Pożyczka nie wiąże się z prowizją, ani opłatami za jej udzielenie i obsługę. ©℗

(as)