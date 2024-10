Mężczyzna z nożem na promie Świnoujście – Trelleborg

i po co tu przez takiego marnowac czas? potraktowac jak dzikie zwierze tj strzelic ze strzalka usypiajaca i po problemie.. spadnie do wody to najwyzej wyłowic i koniec... teraz pojawia sie nasladowcy!

Ślicznotka

2024-10-06 16:31:52

Mam wrażenie, że tacy osobnicy celowo robią szopkę wokół siebie. Jak ktoś chce sobie coś zrobić, to to robi. Pozostali stają np. na moście i czekają żeby wszystkie służby typu policja, straż pożarna, karetka- miały z nimi zajęcie. Chyba jeszcze żaden tego rodzaju jegomość nic sobie nie zrobił, tylko chciał żeby się nim zająć. A może ich tak zignorować? To może wtedy szybko zmienią zdanie i będą chcieli już iść do domu, skoro nikt nie zainteresował się ich dramą.