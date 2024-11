Medale dla bohaterów opozycji demokratycznej w PRL

Medale wręczył Sebastian Ligarski, dyrektor Centrum Solidarności Stocznia. Fot. Dariusz Gorajski

W sali bankietowej Hotelu Vulcan w Szczecinie odbyła się wyjątkowa uroczystość – wręczenie medali ufundowanych przez Jana Tarnowskiego dla osób zaangażowanych w działalność opozycyjną przeciwko reżimowi komunistycznemu w Polsce. Wydarzenie, zorganizowane w środę 27 listopada przez Centrum Solidarności „Stocznia”, zgromadziło odznaczonych, ich rodziny oraz licznych gości.

Medale zostały przyznane osobom, które w czasach PRL działały w podziemiu, organizowały strajki lub współtworzyły niezależną prasę, ale dotychczas nie otrzymały oficjalnych odznaczeń państwowych. Inicjatorem tego gestu był Jan Tarnowski – artysta, działacz i świadek historii, który z własnych środków, pochodzących ze sprzedaży grafik patriotycznych, ufundował medale.

Podczas ceremonii wspomniano o odwadze, determinacji i poświęceniu osób nagrodzonych medalami. Przywoływano historie walki o wolność, które ukształtowały współczesną Polskę. Uczestnicy mieli okazję podzielić się wspomnieniami z tamtych trudnych czasów, podkreślając znaczenie solidarności i wspólnoty. Wydarzenie przypomniało o istotnej roli Szczecina w polskiej historii walki o wolność.

Sebastian Ligarski, dyrektor Centrum Solidarności podkreślił, że wręczone medale to nie tylko wyraz uznania, ale także sposób na zachowanie pamięci o lokalnych bohaterach i ich wkładzie w demokratyczne przemiany w Polsce.

Ceremonię zakończył poczęstunek, podczas którego uczestnicy mogli w nieformalnej atmosferze wymienić się refleksjami i wspomnieniami. Uroczystość nie tylko uczciła historię, ale także zbliżyła społeczność, przypominając, że wolność i demokracja to wartości, które wciąż wymagają troski i zaangażowania. To wydarzenie na długo pozostanie w pamięci uczestników, podkreślając, jak ważne jest docenienie bohaterów codzienności, którzy swoimi działaniami przyczynili się do obalenia totalitarnego systemu.

(dg)