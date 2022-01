Mateusz Wagemann nowym wicewojewodą zachodniopomorskim

Kryzys , a tu co ??

2022-01-13 15:49:44

To kolejny przykład na niekontrolowany rozrost urzędasów z PIS...Jeszcze nigdy żadna kancelaria premiera RP nie miała tylu członków i to postępuje do niższych szczebli "wadzy" Kaczelnika , ale co tam na kredyt można żyć ..pytanie jak długo suweren to wytrzyma... i kto nam jeszcze pożyczy , bo UE już pokazała środkowy palec , dopóki będzie łamane prawo w RP.