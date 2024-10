Masowe zatrucie w zakładzie po zjedzeniu zapiekanki z cateringu

Sanepid sprawdza, co mogło być przyczyną zatrucia pokarmowego. Fot. Anna Gniazdowska

Co najmniej 30 osób miało objawy zatrucia pokarmowego. Osiem z nich na tyle poważne, że wymagało przyjęcia do szpitala. Wszystkie są pracownikami jednego zakładu produkcyjnego w Mierzynie (powiat policki) i wszystkie te osoby zjadły tę samą potrawę, dostarczoną do zakładu przez firmę cateringową. Teraz sanepid sprawdza, co mogło być przyczyną zatrucia.

Zgłoszenie wpłynęło we wtorek do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach.

- Dotyczyło podejrzenia zatrucia pokarmowego w zakładzie pracy, który korzysta z posiłków dostarczanych w formie cateringu - mówi Małgorzata Kapłan, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach. - Te posiłki są wydawane na miejscu przez pracowników tej firmy cateringowej.

W momencie zgłoszenie, objawy zatrucia zgłaszało 16 osób i aż połowa z nich wymagała hospitalizacji.

- Dzisiaj rano liczba osób z objawami wzrosła do 30 - dodała rzeczniczka WSSE w środowe przedpołudnie. - Ale, jak wiadomo, w przypadku zatruć pokarmowych sytuacja jest dynamiczna i ta liczba może się jeszcze zmieniać.

Wszystkie osoby z objawami zatrucia jadły tę samą potrawę.

- Wskazują, że jadły zapiekankę makaronową z kurczakiem - mówi Małgorzata Kapłan.

Teraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach sprawdza, co mogło być przyczyną zatrucia.

- W zakładzie pracy na terenie powiatu polickiego trwają czynności kontrolne - informuje Małgorzata Kapłan. - Pobierane są wymazy m.in. z powierzchni roboczych i drobnego sprzętu. To duży zakład pracy, ma stołówkę, do której przyjeżdżała firma cateringowa i te posiłki wydawała na miejscu. Zabezpieczone do badań zostały też próbki posiłków oraz wymazy od osób, które te posiłki wydawały.

Na terenie firmy cateringowej również prowadzona jest kontrola. Ale za tę odpowiada Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, której ta firma podlega (ze względu na jej lokalizację).

(sag)