Marzenie: stanąć na własnych nogach. Pan Grzegorz potrzebuje pomocy

Jego cel to stanąć, a potem chodzić o własnych siłach. Fot. archiwum rodzinne

Zawsze uśmiechnięty, aktywny 58-letni pan Grzegorz ze Szczecina potrzebuje pomocy. Lewostronny udar niedokrwienny i ropień rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym sprawiły, że mężczyzna nie może stanąć na własne nogi, a rehabilitacja przekracza możliwości finansowe rodziny. – Błagamy o każdą złotówkę – prosi pani Emilia, żona Grzegorza.

Pan Grzegorz, z zawodu mechanik maszyn budowlanych, od lat pracuje w Goleniowie przy produkcji elementów do turbin wiatrowych.

– Ta praca to jego całe życie, uwielbiał ją, a po niej był zawsze chętny na rowerowe wyprawy, kajaki, spacery nad jeziorami – mówi pani Emilia Kalisiak. – Nasze życie diametralnie zmieniło się jednak w grudniu minionego roku – mąż doznał udaru, a w trakcie badań wyszła jeszcze inna poważna choroba, która spowodowała – mimo że stan po udarze był dobrze rokujący – niedowład nóg. Mąż przeszedł operację, miesiąc leżał w szpitalu, a potem zakwalifikował się na rehabilitację w ramach NFZ, ale jego stan niewiele się poprawił.

Wspólnym wysiłkiem rodzina opłaciła jeszcze kolejne turnusy – najpierw w poznańskim ośrodku rehabilitacyjnym dla chorujących na schorzenie neurologiczne, potem zakwalifikował się do lecznicy w Kamieniu Pomorskim.

– Koszt takiego turnusu to ponad 20 tysięcy złotych, ale poziom usprawnienia jest tu naprawdę wysoki: kamieński ośrodek zapewnia egzoszkielet do reedukacji chodu, w rehabilitacji wykorzystywana jest robotyka, ma tu możliwość skorzystania z osobistego rehabilitanta. Poza tym mąż musi być przewieziony na rehabilitację specjalistycznym transportem medycznym, to również kosztuje bardzo dużo – wylicza pani Emila. – Nie mamy już środków na jego leczenie.

Rodzina założyła więc zbiórkę na portalu Zrzutka i prosi o wsparcie finansowe, bo nie wiadomo, jak długo będzie trwać dojście pana Grzegorza do pełnej sprawności.

– Jego cel to stanąć, a potem chodzić o własnych siłach. Dopóki jest ta nadzieja, to na pewno się nie poddamy – mówi żona pana Grzegorza. – Wierzymy, że dzięki ofiarności życzliwych ludzi jest to możliwe.

Dla mężczyzny, który pragnie stanąć na własnych nogach, ważna jest zatem każda złotówka. Zbiórka prowadzona jest na portalu zrzutka.pl pod hasłem „Rehabilitacja szansą dla Grzegorza na powrót do sprawności”.

(kel)