Wpłać piątaka na kociaka

Na działkach Portu Centralnego żyje wiele kotów. Troszczy się o nie grupa społecznych opiekunów. Wsparcie miasta jest dla nich ledwie kroplą w morzu potrzeb. Dlatego zorganizowali zbiórkę ph. „Wpłać piątaka dla wolno żyjącego kociaka".

Na stałe pod opieką społeczników jest 15 kotów. Dochodzących - znacznie więcej. Wszystkie są leczone i systematycznie poddawane zabiegom sterylizacji, aby nie nie powiększać „morza kociego bezdomnego nieszczęścia".

- Dokarmiamy koty z działek Port Centralny karmą zakupioną z własnych środków. Każdego dnia schodzi mniej więcej 5-6 puszek po 800 g każda. Jej zapas się kończy. Niestety. Po raz kolejny nie mamy za co go uzupełnić. Dlatego organizujemy zrzutkę. Jej celem jest zebranie środków na zakup karmy dla naszych podopiecznych - do udziału w akcji pomocowej (https://zrzutka.pl/t4j9hc) zachęcają społeczni opiekunowie działkowych dachowców. - Prosimy o jakiekolwiek wpłaty. Dla nas liczy się każda złotówka. Dziękujemy wszystkim, którzy postanowią okazać dobre serce dla kotów z ROD Port Centralny!

Celem zbiórki na platformie zrzutka.pl jest pozyskanie 3 tysięcy złotych. Choć faktycznie potrzeba znacznie więcej. Nie tylko szczecinianie pozytywnie zareagowali na szlachetny cel przedsięwzięcia. Wpłaty już sięgnęły 2,3 tys. zł. Choć zbiórka potrwa do wiosny.

- Gdyby udało się nam zebrać całą wyznaczoną kwotę, to bylibyśmy w siódmym niebie. I przez jakiś czas nie musielibyśmy się martwić, że nie będziemy mieli czym nakarmić naszych kociaków - przyznają organizatorzy zbiórki.

Natomiast dotychczasowi darczyńcy zrzutkę m.in. tak komentują: „Koteczki będziecie najedzone, bo macie cudowne Opiekunki. Dziękuję Paniom za opiekę i serce dla słodziaków". ©℗

