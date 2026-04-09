Martwy delfin wyrzucony na brzeg plaży w Jarszewku nad Zalewem Szczecińskim

Fot. Andreas Smith/Gmina Stepnica

Na plaży w Jarszewku (powiat goleniowski) nad Zalewem Szczecińskim znaleziono ciało martwego delfina.

Jak przekazała w rozmowie z TVN24 Agnieszka Veljković z WWF, delfin to samiec mierzący około dwóch metrów i ważący około 60 kilogramów. W momencie znalezienia ssaka jego ciało było w zaawansowanym stanie rozkładu. Co utrudnia ustalenie dokładnej przyczyny jego śmierci.

Według wstępnych ustaleń martwe zwierzę to „delfin zwyczajny jeden z najpospolitszych gatunków waleni, zamieszkujący niemal wszystkie morza strefy tropikalnej i umiarkowanej. W Bałtyku jest to jednak rzadkość, choć w ostatnich latach – m.in. w związku ze zmianami klimatycznymi – odnotowuje się coraz więcej przypadków ich pojawiania się” - informuje Gmina Stepnica, która jako pierwsza poinformowała o tym zdarzeniu.

Odpowiednie służby zabezpieczyły ciało ssaka i przekazały je do badań naukowych.

