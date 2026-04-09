Czwartek, 09 kwietnia 2026 r. 
Martwy delfin wyrzucony na brzeg plaży w Jarszewku nad Zalewem Szczecińskim

Data publikacji: 09 kwietnia 2026 r. 09:01
Ostatnia aktualizacja: 09 kwietnia 2026 r. 09:14
Fot. Andreas Smith/Gmina Stepnica  

Na plaży w Jarszewku (powiat goleniowski) nad Zalewem Szczecińskim znaleziono ciało martwego delfina. 

Jak przekazała w rozmowie z TVN24 Agnieszka Veljković z WWF, delfin to samiec mierzący około dwóch metrów i ważący około 60 kilogramów. W momencie znalezienia ssaka jego ciało było w zaawansowanym stanie rozkładu. Co utrudnia ustalenie dokładnej przyczyny jego śmierci.

Według wstępnych ustaleń martwe zwierzę to „delfin zwyczajny jeden z najpospolitszych gatunków waleni, zamieszkujący niemal wszystkie morza strefy tropikalnej i umiarkowanej. W Bałtyku jest to jednak rzadkość, choć w ostatnich latach – m.in. w związku ze zmianami klimatycznymi – odnotowuje się coraz więcej przypadków ich pojawiania się” - informuje Gmina Stepnica, która jako pierwsza poinformowała o tym zdarzeniu. 

Odpowiednie służby zabezpieczyły ciało ssaka i przekazały je do badań naukowych. 

oprac. (ip)

 

