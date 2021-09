Marszałek przyzna nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia

Podczas wtorkowych obrad sejmiku zachodniopomorskiego przyjęto uchwały pozwalające marszałkowi województwa przyznawać nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia oraz za sukcesy sportowe.

- Uznaliśmy, że podobnie jak inne samorządy, które mają dobrą praktyką nagradzania wymiernymi nagrodami za szczególne zasługi, czasami za ratowanie życia innych osób z narażeniem własnego życia, oraz nagradzania sportowców, wystąpiliśmy do sejmiku o zielone światło, żeby móc takie nagrody przyznawać - mówił marszałek Geblewicz. - Uwzględniliśmy wnioski o większe uspołecznienie procesu przyznawania nagrody poprzez włączenie radnych sejmiku.

Dlatego nagroda za wybitne osiągnięcia ma być przyznawana po zasięgnięciu opinii kapituły odznaki honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego, w której zasiadają radni wszystkich opcji. Zdaniem marszałka pozwoli to uniknąć kontrowersji, będzie łączyć a nie dzielić.

- Jako koalicja rządząca i w kapitule Gryfa i w komisji sportu macie większość, i tak przegłosujecie, co będziecie chcieli, i tak będziecie zgłaszać i nagradzać swoich kandydatów - odparła Małgorzata Jacyna - Witt, przewodnicząca klubu PiS w sejmiku - Wstrzymam się od głosu. Nie bardzo ufam marszałkowi i całemu zarządowi w tej materii. Zobaczymy, co to za wybitne osiągnięcia i zasługi dla Pomorza Zachodniego będą przez marszałka zgłaszane.

- Praktyka zweryfikuje intencje. Ufam, że będziemy przyznawali te nagrody wtedy, gdy będzie jednomyślność. Nie daj Boże, że będzie to nagroda, która podzieli mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Korzystajmy z tego w sposób niekonfrontacyjny - mówił Paweł Mucha z PiS.

- Mam nadzieję, że za każdym razem decyzja będzie jednomyślna - zapewnił marszałek.

Nagrody dla sportowców i trenerów kontrowersji nie wzbudziły. Zwłaszcza że uwzględniono poprawkę Rafała Niburskiego z PiS, których chciał, żeby przyznawać je nie tylko za sukcesy olimpijskie, jak zakładał pierwotny projekt.©℗

(as)