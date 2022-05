Marszałek Geblewicz oskarża PiS o nagonkę

Na zarzuty sformułowane podczas poniedziałkowej konferencji prasowej radnych Prawa i Sprawiedliwości Małgorzaty Jacyny - Witt i Rafała Niburskiego, marszałek Geblewicz odpowiada, że samorząd województwa funkcjonuje po presją nagonki urządzonej przez opanowaną przez PiS prokuraturę, która wszczyna postępowania po bezpodstawnych donosach, kierowanych głównie przez działaczy obozu władzy.

- Pomimo usilnych starań, przesłuchań kilkuset pracowników i analizy tysięcy dokumentów, nie udało się postawić zarzutów, a tym bardziej skazać żadnego pracownika Urzędu Marszałkowskiego za jakiekolwiek nieprawidłowości związane z działalnością urzędu - dodaje marszałek.

Marszałek dodaje, że rzekome użycie przeze niego samochodu służbowego do celów prywatnych jest zwykłą insynuacją, nie tylko niepopartą żadnymi dowodami ale wręcz wbrew zgromadzonym dowodom.

Według niego PiS chce odwrócić uwagę od swoich afer.

- Wystarczy przywołać sprawę elektrowni w Ostrołęce albo pieniądze wydane na nieistniejący prom, fejkowe listy intencyjne w Stoczni Szczecińskiej, przeoczenie takiego szczegółu jak budowa nabrzeży do obsługi statków na torze wodnym pogłębionym do 12 i pół metra, przez co będziemy musieli łożyć na utrzymanie toru, po którym jednostki nie będą mogły pływać, i wiele, wiele innych - mówi marszałek. - Zapewniam, że te wszystkie afery będą kiedyś rozliczone, niezależnie od tego, jak głośno dzisiaj działacze PiS będą krzyczeć i jakich używać zasłon dymnych na ukrycie własnej nieudolnej i szkodliwej działalności.

(as)