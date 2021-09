Marsz Równości w Szczecinie

Marsz Równości przeszedł ulicami Szczecina. Manifestował wsparcie dla mniejszości seksualnych i ich postulatów. "Mamy prawo kochać", "Miłość to prawo człowieka", "Prawa LGBT to prawa człowieka" - to hasła z transparentów, które pojawiły się na tym wydarzeniu.

- W dalszym ciągu musimy upominać się o nasze podstawowe prawa - powiedziała Monika "Pacyfka" Tichy ze stowarzyszenia Lambda, przedstawicielka organizatorów. - Nie mogę się moją dziewczyną ożenić.

Zwracając się do uczestników marszu, Monika Tichy nazwała Szczecin "najbardziej tolerancyjnym i otwartym miastem w Polsce".

Podziękowała także za wsparcie dla marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, patrona honorowego wydarzenia, i Miasta Szczecin.

- Chodźcie z nami gejami, lesbijkami - wołali uczestnicy marszu do szczecinian.

Tolerancja głoszona przez organizatorów marszu miała jednak pewne ograniczenia.

- Lewa, prawa, je...ać PiS! - skandowano z zapałem.

Jedna z osób podrzucająca z kolorowej platformy hasła przypomniała, że "je..ać" należy również Konfederację i Pawła Kukiza.©℗

(as)