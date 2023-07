Marsz Równości po raz piąty w Szczecinie

Od południa trwał piknik na Placu Solidarności, na którym można było zjeść wegańskie dania, zapoznać się z programami organizacji pozarządowych, wspomóc NGO-sy lub kupić tęczowe gadżety. Jak co roku nie zabrakło drag queens, które zachęcały uczestników do wspólnej zabawy, śpiewania i tańczenia. Marsz ruszył z opóźnieniem, wstępnie planowany był na godzinę 14.30, ale obfity deszcz sprawił, że organizatorzy musieli przesunąć start parady. Platformy ruszyły po godzinie 15. Tegoroczna trasa została też skrócona i 5. szczeciński marsz równości przeszedł od Placu Solidarności, przez Plac Rodła, Plac Grunwaldzki, aleję Jana Pawła II i Urząd Miasta na Jasne Błonia. Mimo nieustających opadów wydarzenie było pełne muzyki i zabawy. Z platform padały hasła o tolerancji, równości i poszanowaniu drugiego człowieka. Parada dotarła na Jasne Błonia około godziny 16.30. Jeszcze dziś organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Lambda, zaprasza na wydarzenia towarzyszące. O godzinie 19.00 na Łące Kany odbędzie się koncert Brokatowych Dam, a o 22. w Hali Odra planowane jest after party. ©℗

Komentarze

FIGO 2023-07-29 20:08:43 Szacunek dla ludzi o odmiennej orientacji .Skoro obdarowani są tak od Boga ,to podobnie jak My, są jego dziećmi Lansowanie się wyuzdanych na platformach , to już przesada i grzech ! Chcą mieć swoje święto , niech mają , niech się przespacerują w marszu , aby mieć świadomość , że nie są sami ! Natomiast wulgaryzmy ,obrażanie religii katolickiej , czy innej, jest nie na miejscu .Niestety facet z rondlem na łbie pozostanie w mojej pamięci jako obraz celowej prowokacji! .Takie działania niszczą UE!

@obsrywator 2023-07-29 20:07:14 Napij się zimnej wody. Może być deszczówka.

wiedza społeczna 2023-07-29 20:04:21 @nie rozumiem - To dlatego, że w krajach anglosaskich to był temat tabu, wstydu, ostracyzmu, a czasem powód do aresztowania - więc teraz są "dumni". W naszym rejonie kulturowym homoseksualizm nie był ani niczym oryginalnym, ani specjalnie prześladowanym. Dumnym więc nie ma tu być specjalnie z czego, a i ta "równość" pasuje jak siodło do świni. No ale coś trzeba było wymyślić i o coś "walczyć", żeby korporacje mogły przepychać dalej marksizm antykulturowy. Ot, z braku laku jest co jest.

Ale 2023-07-29 19:42:03 się zaburzyło dziś w Szczecinie!

Edek 2023-07-29 19:33:58 Znow nienormalni probuja narzucać swoj styl życia normalnym ludziom.Nie mam nic przeciwko temu ze ktoś jest inny niech sobie zyje na swój sposób nic mi do tego byle by nie wmawiał mi i innym ze jest to normalne i nie manifestował tego publicznie .To jest choroba i jako taka musi być traktowana. W naukach ścisłych np fizyce bieguny jednoimienne sie odpychaja a roznoimienne sie przyciągają i nikt tego nie zmieni zadna UE żadna ideologia. Rece precz od dzieci.

obserwator 2023-07-29 19:31:46 Proszę o głosowanie na PIS. PIS i tylko PIS na kolejną kadencję.

Janek 2023-07-29 19:22:06 Marna frekwencja bo burza i deszcz.

balu 2023-07-29 18:40:57 Ani jednego zdjęcia z szerokim kadrem, czyli frekwencja słabiutka. I dobrze!

Ewa 2023-07-29 18:39:48 Żyj i pozwól żyć innym! To takie przesłanie do wszystkich, którzy mówią że nie rozumieją bo po prostu nie żyją!

Nie rozumiem 2023-07-29 18:22:59 Nie rozumiem jednego, dlaczego w Polsce środowiska lewackie nazywają to wydarzenie jako "marsz równości" (wbrew zdrowemu rozsądkowi bo nie da się ukryć że na maszerują tam ludzie kompletnie nierówni): zamiast nazywać takie wydarzenia tak jak jest ono określane na całym świecie czyli po prostu (gay?) pride parade. Czy to przejaw kryptohomofobii? Wydawało mi się że cały miesiąc nazywa się (gay?) pride month ale w Polsce nie... Znów w najlepszym razie wstyd albo kryptohomofobia... Dlaczego?!?