Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych przeszedł ulicami Szczecina [GALERIA, FILM]

Fot. Dariusz Gorajski

W niedzielę, 1 marca, ulicami Szczecina przeszedł Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w którym według szacunków organizatorów wzięło udział około 1000 osób.

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 18:00 przed siedzibą Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Małopolskiej od odczytania regulaminu, odśpiewania hymnu państwowego oraz złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary komunistycznego aparatu represji. Następnie uczestnicy wyruszyli w stronę Aresztu Śledczego przy ul. Kaszubskiej, przechodząc m.in. przez Aleję Wyzwolenia. Przemarsz odbywał się w blasku płonących pochodni, a manifestujący nieśli flagi narodowe oraz transparenty z hasłami patriotycznymi.

​Głównym organizatorem tegorocznego marszu był Maciej Szczęsny, prezes zachodniopomorskiego okręgu Młodzieży Wszechpolskiej. Podkreślał on, że celem inicjatywy jest pielęgnowanie szacunku dla bohaterów narodowych. - Organizujemy te marsze, żeby ta pamięć nie umarła, była utrwalana. To taki szacunek do naszych przodków, do bohaterów, którzy żyli, walczyli i umierali za naszą ojczyznę – mówił Maciej Szczęsny. Wskazał również na wzrost zaangażowania lokalnej społeczności. - Wydaje mi się, że jest nas więcej niż w ubiegłym roku - oceniał.

​W wydarzeniu uczestniczył także Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, który podkreślił znaczenie etosu żołnierzy niepodległościowego podziemia. - Dobrze pamiętamy w całej Polsce o żołnierzach niezłomnych, bo zostali wyklęci przez komunistów właśnie za to, że byli niezłomni. Myślę, że dla żołnierza, dla nas wszystkich, dla polskich patriotów żołnierze niezłomni są takim niedoścignionym, wielkim wzorem patriotyzmu – stwierdził Zbigniew Bogucki.

Minister zwrócił również uwagę na historyczną ciągłość wspólnoty. - Chciałem być tutaj w Szczecinie, żeby złożyć kwiaty, żeby pójść w marszu, żeby być z tymi ludźmi, którzy kultywują tę pamięć. Historia ma znaczenie – bez historii nie tworzymy wspólnoty.

W ramach obchodów Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Szczecinie odbyła się również msza święta w kościele garnizonowym, a całość zakończyła się wspólną modlitwą i zapaleniem zniczy pod murami szczecińskiego aresztu.

(dg)

Film: Dariusz Gorajski

