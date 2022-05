Marsz dla Życia przeszedł przez Szczecin

W niedzielne popołudnie (8 maja) spod pomnika Jana Pawła II na Jasnych Błoniach w Szczecinie wyruszył 18. Marsz dla Życia. W tym roku licznie przybyli szczecinianie manifestowali pod hasłem: „Wybierz życie!", by bronić je od poczęcia do naturalnej śmierci. Było głośno, radośnie i kolorowo, choć przeważał kolor biały z czerwonymi napisami.

Szczecińskie Marsze dla Życia zaliczane były do najliczniejszych w Polsce, a ulicami grodu Gryfa maszerowało nawet po kilkanaście tysięcy obrońców życia. W tym roku, po dwuletniej przerwie spowodowanej nie tylko pandemią, organizatorzy z Fundacji Małych Stópek postanowili ponownie zorganizować przedsięwzięcie pod hasłem: „Wybierz życie!”, co jak zwykle spotkało się z licznym odzewem mieszkańców.

Przyszło wiele rodzin z dziećmi, także w wózeczkach. Były też osoby na wózkach inwalidzkich oraz rowerzyści. Było wiele flag i transparentów, a sporo uczestników przyszło w białych koszulkach lub w takowe zaopatrywało się na miejscu. Przynoszono też pieluchy, które zostaną przekazane dla Domu Samotnej Matki. Służbom porządkowym pomagali harcerze.

Na rozpoczęcie pod pomnikiem Jana Pawła II organizator marszu ksiądz Tomasz Kancelarczyk zapraszał do udziału wszystkich, nie tylko wierzących, dla których ważna jest obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nawiązał do tragicznych wydarzeń na Ukrainie i powszechnej tęsknoty za pokojem, który ważny jest nie tylko na terenach dotkniętych wojenną pożogą, ale także w Polsce, w naszych rodzinach i w sercu każdego człowieka.

Maszerowano z Jasnych Błoni, aleją Papieża Jana Pawła II przez place: Grunwaldzki, Lotników i Żołnierza do katedry św. Jakuba z różnorodną muzyką i pieśnią na ustach, religijną, ale także… rockandrollową. Były samochodowe platformy z nagłośnieniem, Dzwonem Nienarodzonych, a ksiądz podał jako ciekawostkę, że papieską encyklikę dotyczącą życia spisano na… półkilometrowym transparencie. ©℗

(mij)

Fot. Ryszard PAKIESER