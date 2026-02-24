Wtorek, 24 lutego 2026 r. 
Marek Duklanowski ma nową pracę

Data publikacji: 24 lutego 2026 r. 16:29
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2026 r. 17:08
Marek Duklanowski wcześnie był m.in. dyrektorem Wód Polski w Szczecinie. Fot. Dariusz Gorajski  

Marek Duklanowski, radny klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Szczecin, ma nową pracę. Obejmie "kierownicze stanowisko" w Wydziale Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach. 

O sprawie poinformował portal Głos Miasta Pyrzyce. O stanowisko ubiegała się dwójka kandydatów. Tylko Marek Duklanowski spełnił wymogi formalne.

W dokumencie o wyniku naboru przeczytamy: "Wybrany kandydat posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska, leśnictwem oraz rolnictwem, zdobyte podczas pracy w administracji publicznej. Dotychczasowa praktyka zawodowa potwierdza jego umiejętność prawidłowego i skutecznego realizowania zadań należących do kompetencji wydziału, a także zdolność do organizowania pracy zespołu oraz podejmowania decyzji w sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej". 

Wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to 6 tys. 310 zł brutto. Do tego dochodzi m.in. dodatek funkcyjny w wysokości 980 złotych brutto.

Wcześniej Marek Duklanowski był m.in. prezesem spółki Polskie Terminale oraz dyrektorem Wód Polskich w Szczecinie. 

Powiatem pyrzyckim rządzi koalicja Prawa i Sprawiedliwości oraz ugrupowania OK Samorząd. ©℗

(as)

 

Komentarze

głos rozsądku
2026-02-24 17:33:22
Kruk krukowi oka nie wykole, chłopaki z prowincji sPISali się na medal. Ciekawe,czy tak,jak kolega po fachu Matecki będzie zdalnie doglądał żubry, czy czasami pofatyguje się do Pyrzyc.
