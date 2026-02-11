W łyżwach po chodniku w centrum miasta. Radny wyśmiewa zaniedbania służb

Fot. Marek Duklanowski/Facebook

Marek Duklanowski, radny Prawa i Sprawiedliwości, przejechał się na łyżwach po oblodzonym chodniku przy ulicy Henryka Pobożnego. Filmik zamieścił na facebooku, obnażając równocześnie zaniedbania urzędników w kwestii zabezpieczenia chodników i dróg.



Od ponad dwóch tygodni wiele dróg w mieście wciąż pokrytych jest lodem, co sprawia, że ulice zamieniają się w jedno wielkie lodowisko. Ta sytuacja bardzo utrudnia poruszanie się osobom pieszym i stanowi realne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.

- Ponad pół miesiąca, a dokładnie 16 dni, czyli 384 godziny. Tyle w Szczecinie trwał ten lodowy epizod (tak, wszystko już się generalnie kończy). Chodniki w lodzie. Nadal. Pewnie setki połamanych rąk i nóg, wizyty na SOR-ach, starsi ludzie unieruchomieni w domach. A wśród urzędników i radnych koalicji rządzącej miastem tylko takie pomysły - a to na zamknięcie dyskusji, bo przecież wszystko jest super, a to na jakieś ewaluacje po nic, a to na opowieści o tym, że gołoledź i dwa centymetry śniegu: o panie, niemożliwe w Szczecinie! - napisał Marek Duklanowski.

Na krótkim filmie demonstruje swoją jazdę po oblodzonym chodniku wzdłuż ulicy Henryka Pobożnego. To część Starego Miasta znajdująca się przy Wałach Chrobrego, zaraz za Muzeum Narodowym, nieopodal Filharmonii i innych ważnych punktów Szczecina. Mimo to teren nie został w żaden sposób zabezpieczony piaskiem lub solą.

- Skorzystałem z ostatnich godzin przed odwilżą i wybrałem się w miejsce, które wszyscy dobrze znamy, które jest po prostu normalnym szlakiem pieszym. Ulica Henryka Pobożnego - chodnik z tyłu za Wałami Chrobrego, blisko Urzędu Wojewódzkiego, Politechniki Morskiej, II LO, Komendy Wojewódzkiej Policji, Filharmonii. Miejsce naprawdę uczęszczane. Ludzie tamtędy chodzą. A właściwie - w tych warunkach - bezpieczniej było poruszać się na łyżwach - ironizuje radny.©℗

(aj)

