Marcin Pawlicki został napadnięty, poddał się obdukcji

Dla Agnieszki Kurzawy i Marcina Pawlickiego czwartkowy wieczór miał nerwowy przebieg. Fot. Dariusz Gorajski

Szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w szczecińskiej Radzie Miasta Marcin Pawlicki, został poturbowany przez mężczyznę, który niszczył plakaty wyborcze kandydatów PiS do Sejmu i Senatu. Polityk w poniedziałek poddał się obdukcji.

Do zdarzenia doszło w czwartek ok. 21 przy ul. Narutowicza w Szczecinie. Samorządowiec i kandydująca do Senatu radna PiS Agnieszka Kurzawa zauważyli, że młody mężczyzna zrywa plakaty polityków prawicy. Nagrywał to, co robi, swoim telefonem komórkowym. Politycy podeszli do niego, aby zwrócić mu uwagę.

- Najpierw zaatakował nas oboje werbalnie. Krzyczał o "je...niu" PiSu - relacjonuje Marcin Pawlicki. - Powiedzieliśmy, że wzywamy policję. Chciał uciec. Przytrzymałem go. Chciał się wyrwać, potem mnie zaatakował. Czuć było od niego alkohol. Trwało to ok. 20 minut. Przyjechała policja.

Agnieszka Kurzawa opowiada, że gdy przyjechali funkcjonariusze, młody mężczyzna powiedział, że "głupio zrobił". Od razu oddał Marcinowi Pawlickiemu pieniądze za okulary, które mu zniszczył.

- Mam parę siniaków. W poniedziałek przeszedłem obdukcję lekarską. Ten dokument na pewno przyda się w sądzie - mówi Marcin Pawlicki. - Możemy w polityce bić się na słowa, ale fizyczna napaść to przekroczenie wszelkich granic, niezależnie od tego, której strony politycznego sporu dotyczy.

Wyniki obdukcji będą znane za kilka dni.

Agnieszka Kurzawa przekazała nam screena z profilu na Instragramie należącego do mężczyzny, który zrywał plakaty. W czwartek po to tym, co wydarzyło się na ul. Narutowicza, napisał: "J...ć PiS, po dzisiejszym zdarzeniu jeszcze bardziej". ©℗

(as)