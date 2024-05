Marcin Biskupski nowym wiceprezydentem Szczecina [GALERIA, FILM]

O zmianach w kolegium prezydenckim mówili (od lewej): Arkadiusz Marchewka, Piotr Krzystek, Marcin Biskupski i Łukasz Kadłubowski. Fot. Dariusz Gorajski

Koalicja Obywatelska zyskuje większą władzę nad Szczecinem. Radny KO, Marcin Biskupski, od piątku będzie nowym zastępcą prezydenta miasta Piotra Krzystka. A to oznacza, że dwaj z czterech wiceprezydentów Szczecina to przedstawiciele partii Donalda Tuska. Od kilku miesięcy zastępcą jest także Łukasz Kadłubowski z KO.

- Marcin Biskupski osiągnął znakomity wynik wyborczy. Ma duże zaufanie wśród mieszkańców prawobrzeża. Mam nadzieję, że to wszystko przełoży się na dobrą współprace z radnymi i ze mną - tak podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami zachwalał nowego zastępcę Piotr Krzystek.

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, który odgrywał ważną rolę w rozmowach koalicyjnych z prezydentem, podkreślał, że KO uzyskała łącznie 58 tys. głosów w wyborach do Rady Miasta - a to daje tej partii mandat do współrządzenia Szczecinem.

- Dla rządu Donalda Tuska samorząd jest partnerem - stwierdził Arkadiusz Marchewka.

Marcin Biskupski będzie odpowiedzialny za kulturę, edukację, pomoc społeczną, sport. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej nie chciał jeszcze mówić o konkretnych pomysłach, jakie chce wprowadzić w życie w tych sferach.

- Chciałbym zapewnić mieszkańców prawobrzeża, że nic się nie zmienia, nigdzie nie znikam, jestem do waszej dyspozycji. Przez ostatnie pięć lat prowadziłem dyżury w filii Urzędu Miast na ul. Rydla na prawobrzeżu, w dalszym ciągu będę te dyżury podtrzymywał - zapewniał samorządowiec.

Marcin Biskupski, nawiązując do głosów niezadowolenia wobec polityki miasta formułowanych w ostatnim czasie przez ludzi sztuki, zapowiedział spotkania z dyrektorami szczecińskich instytucji kultury. A potem - z autorami listu do władz miasta, w którym domagali się większych środków na kulturę i większej przejrzystości w ich przyznawaniu.

Kolega partyjny Marcina Biskupskiego, Łukasz Kadłubowski, ma skupić się m.in. na gospodarce komunalnej i transporcie publicznym. Zastępca prezydenta stwierdził, że trzeba ponownie zagęścić siatkę połączeń komunikacji miejskiej. Ogłosił, że trzeba na nowo zdefiniować funkcję rad osiedli. Zapowiedział budowę parków kieszonkowych oraz przywrócenie funkcji architekta miasta.

Nowa funkcja dla Marcina Biskupskiego oznacza, że zastępcą prezydenta przestaje być Lidia Rogaś. Nie opuści jednak urzędu. Będzie doradcą do spraw społecznych Piotr Krzystka. Michał Przepiera i Anna Szotkowska pozostają jego zastępcami.

Roszady w kolegium prezydenckim nie są zaskoczeniem. Przed wyborami samorządowymi Koalicja Obywatelska nie wystawiła własnego kandydata na prezydenta Szczecina, udzielając poparcia Piotrowi Krzystkowi. Był to jeden z czynników, które przyczyniły się do tego, że Piotr Krzystek wygrał już w pierwszej turze. W zamian za poparcie KO chciała większego udziału w rządzeniu miastem.

Po wyborach zyskała poważny argument w negocjacjach z prezydentem: zdobyła bezwzględną większość w Radzie Miasta Szczecin. Ma aż 19 radnych, a Piotr Krzystek tylko 5 (opozycyjny klub Prawa i Sprawiedliwości składa się z siedmiorga radnych).

Obecna kadencja jest ostatnią kadencją Piotra Krzystka jako prezydenta Szczecina, na start w następnych wyborach na tę funkcję nie pozwalają mu przepisy. ©℗

(as)

Film: Piotr Sikora