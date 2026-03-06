Mandaty dla kierowców ciężarówek za wyprzedzanie na ekspresówkach [GALERIA]

Fot. KWP Szczecin

Na odcinkach autostrady A6 oraz drogi ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim policja przeprowadziła działania pod kryptonimem „AiS”, których celem było egzekwowanie przepisów dotyczących zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe.

Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na kierowców samochodów ciężarowych, którzy nie stosują się do przepisów zabraniających wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych. W trakcie działań wykorzystano również policyjny śmigłowiec, który wspierał funkcjonariuszy z powietrza, umożliwiając obserwację ruchu drogowego oraz ujawnianie wykroczeń na dłuższych odcinkach trasy.

Funkcjonariusze stwierdzili w sumie 40 wykroczeń polegających na nieprzestrzeganiu zakazu wyprzedzania przez kierujących pojazdami ciężarowymi. - Tego typu naruszenia przepisów mają wpływ na płynność ruchu oraz mogą stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, szczególnie na drogach szybkiego ruchu - oceniają mundurowi z zachodniopomorskiej policji.

(k)

