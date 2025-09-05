W ciągu dwóch dni 113 mandatów dla użytkowników hulajnóg

Fot. PAP/Paweł Supernak

Stołeczna policja podała w piątek, że w ciągu ostatnich dwóch dni policjanci skontrolowali 438 hulajnóg, wylegitymowali 481 osób oraz nałożyli 113 mandatów na kwotę ponad 12 tysięcy złotych.

W różnych miejscach Warszawy policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego, Wydziału Ruchu Drogowego oraz Oddziału Prewencji sprawdzali w środę i czwartek, czy użytkownicy hulajnóg przestrzegają obowiązujących przepisów.

Policjanci skontrolowali 438 hulajnóg elektrycznych, wylegitymowali 481 osób. Na użytkowników hulajnóg nałożyli 113 mandatów na kwotę 12 150 złotych.

- Kierujący hulajnogami najczęściej otrzymywali mandat za nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi, niestosowanie się do sygnałów świetlnych. Nie ustępowali też pierwszeństwa pieszym i utrudniali im ruch na chodniku oraz na drodze dla pieszych, przekraczali dozwoloną prędkość, nieprawidłowo zmieniali pas ruchu czy nieprawidłowo wyprzedzali - przekazała Edyta Adamus ze stołecznej policji.

Okazało się, że czterech nieletnich poruszało się na hulajnogach elektrycznych bez uprawnień. Pięciu kierujących znajdowało się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Policjanci skierowali sześć wniosków o ukaranie do sądu.

Od początku tego roku policjanci z jednostek i wydziałów podległych Komendzie Stołecznej Policji skontrolowali i wylegitymowali 1232 użytkowników hulajnóg. W tym czasie nałożyli 337 mandatów karnych oraz skierowali do sądu 129 wniosków.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami maksymalna dozwolona prędkość hulajnogi elektrycznej to 20 km/h. Osoby poniżej 10. roku życia mogą jeździć hulajnogą elektryczną tylko w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej. Osoby w wieku 10–18 lat potrzebują karty rowerowej lub prawa jazdy (kategoria AM, A1, B1, T). W większości przypadków należy korzystać z drogi dla rowerów. Na chodniku można jeździć z prędkością pieszego, zawsze ustępując pierwszeństwa pieszym i nie utrudniając im ruchu. Wymagane jest również przeprowadzenie hulajnogi przez przejście dla pieszych.

Stołeczni policjanci zapowiadają kolejne kontrole w tym zakresie.

