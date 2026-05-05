Mamy Aleję Gwiazd Szczecińskiego Sportu [GALERIA]

Podczas uroczystości przed halą sportową przypomniano, że podczas Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich medale zdobyło 22 sportowców reprezentujących Szczecin. Fot. Dariusz Gorajski

Przed Enea Areną we wtorek odsłonięto Aleję Gwiazd Szczecińskiego Sportu - 22 tablice z nazwiskami medalistów Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich wywodzących się z naszego miasta. Stanął tam także pylon, na którym umieszczono nazwiska wszystkich olimpijczyków i paraolimpijczyków ze Szczecina.

- Cieszę się, że w ten sposób możemy wam podziękować za wasza zaangażowanie, za wielką pracę, którą wykonaliście - zwrócił się do sportowców prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - Cieszę się też z tego, że to miejsce się zmienia. Hala stoi od lat, tak naprawdę nad projektem pracowaliśmy jeszcze za czasów pana prezydenta Mariana Jurczyka. Teraz pojawiło się tu więcej zieleni. To dobre miejsce do złapania oddechu.

Poseł Patryk Jaskulski (KO) wyraził nadzieję, że Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu będzie inspirowała - do kolejnych sukcesów na światowych arenach.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Szczecina Ilona Milewska (KO) odczytała list od przewodniczącego Pawła Bartnika, od wielu lat zaangażowanego w rozwój sportu w Szczecinie. Bartnik zwrócił uwagę, że jeszcze niedawno przestrzeń przed halą to był sam beton, ale teraz są tam drzewa, ławki, a dopełnieniem tej zmiany jest tablica z nazwiskami wybitnych sportowców.

- Warto było kiedyś przyjść na przystań wioślarską, gdy w ogóle nie wiedziałem, co to jest za dyscyplina sportu. A potem trenować przez wiele, wiele lat, pod wodzą Krzysztofa Krupeckiego, mojego trenera - wspominał radny Marek Kolbowicz (Koalicja Samorządowa), wioślarski mistrz olimpijski z Pekinu z 2008 roku. - Aktywność fizyczna, sprawność, jest najważniejsza w naszym życiu. To decyduje o tym, jak funkcjonujemy w czasoprzestrzeni.

Stanisław Kopeć, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, ocenił, że wtorkowa uroczystość jest klamrą spinającą wydarzenia takie jak uruchomienie w Szczecinie pierwszego w Polsce programu stypendium olimpijskich, nadanie rondu przy skrzyżowaniu ulic Szafera i Zawadzkiego nazwy Ronda Szczecińskich Olimpijczyków, odsłonięcie na Cmentarzu Centralnym Pomnika Olimpiijczyków.

- Na Floating Arenie powstaje galeria medalistów mistrzostw świata i mistrzostw Europy w pływaniu - dodał Stanisław Kopeć. - 18 szczecińskich olimpijczyków i trenerów olimpijskich nosi zaszczytny tytuł Zasłużony dla Miasta Szczecina, a siedmioro spośród nich - Ambasadora Szczecina.

Po jego przemowie Piotr Krzystek został uhonorowany medalem Polskiego Komitetu Olimpijskiego "Za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego". ©℗

Alan Sasinowski

