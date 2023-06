Maluch oblał się wrzątkiem

Fot. archiwum

Półtoraroczne dziecko wylało na siebie wrzątek z garnka. Poparzony chłopiec został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do tego wypadku doszło w poniedziałek 26 czerwca w Białogardzie. Jak informuje Paulina Heigel, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, maluch z poparzeniami drugiego stopnia dłoni, kończyny dolnej i głowy został przekazany zespołowi LPR, który przetransportował go do szpitala. (K)