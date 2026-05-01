Majówka ze Stoewerami. Poznajmy miasto w sposób aktywny!

Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie organizuje Majówkę ze Stoewerami, czyli grę miejską „Stoewer-Kurs”. To dwudniowa (sobota-niedziela) zabawa terenowa dla osób, które lubią aktywnie poznawać miasto przez pryzmat jego historii i odkrywać szczecińskie zabytki, a dla fanów dokonań rodu Stoewerów obowiązkowa pozycja w kalendarzu.

REKLAMA

Gra zaczyna się i kończy w muzeum. Po odwiedzinach na wystawie stałej uczestnicy obiorą kurs na liczne obiekty związane z wielkimi szczecińskimi przemysłowcami. Oprócz kursu po mieście i jego zakamarkach tropem Stoewerów gra zagwarantuje solidną porcję wiedzy historycznej o tych sławnych Szczecinianach. Każdy zatem, kto ukończy stoewerowski kurs stanie się mini-ekspertem a najlepsi poszukiwacze otrzymają nagrody. Graczom pomogą w tym Karty Gry z licznymi informacjami o historii Stoewerów i miejscach z nimi związanych oraz ilustracje wykonane na podstawie zdjęć i planów archiwalnych.

Gra będzie najłatwiejsza do rozwiązywania, gdy zaprosi się do niej pojazdy na kołach – wszak jest o Stoewerach! – muzeum namawia więc, by gracze podczas zabawy poruszali się po mieście rowerem, autem lub komunikacją zbiorową.

MTiK zaprasza zarówno uczestników indywidualnych jak i drużyny dwu- lub trzyosobowe.

Na grę należy wyposażyć się w coś do pisania, sprawne urządzenie z dostępem do Internetu i sprzęt wykonujący zdjęcia cyfrowe oraz wygodne buty (podczas deszczu mogą się przydać kalosze).

Meta gry: niedziela, godz. 13.30-15.30, hol Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.

Ogłoszenie wyników: 5 maja, po 12.00 na stronie internetowej muzeum oraz na FB muzeum.

Bilety do nabycia w Internecie.

REKLAMA