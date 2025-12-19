Magiczny czas w Domku Grabarza

Weekend z III edycją Marketu świątecznego w Domku Grabarza (ul. Storrady-Świętosławy 2) w Szczecinie wystartuje w piątek, o godz. 17. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Już w piątek rusza weekendowy – trzydniowy – Market świąteczny w Domku Grabarza. Można się spodziewać dzieł artystycznych oraz wyrobów rękodzieła na prezent i nieprezent. „Będzie można napić się zimowej herbaty przy kominku i zaopatrzyć w świąteczne upominki w ostatni weekend przed świętami” – zachęcają organizatorzy wydarzenia.

Domek Grabarza jest znany jako klimatyczne miejsce koncertów i wystaw. Jednak na ten weekend (19-20 grudnia) zmieni się w market „z wyższej półki”, podczas którego będzie można nie tylko nabyć unikatowe wyroby, ale również poznać ich twórców.

– Kupić na przykład ręcznie wykonane mydła, świece, ceramikę, zabawki dla zwierząt, biżuterię, czapki i balaklavy zrobione na szydełku, a także sztukę wizualną – jak linoryty, malarstwo, kolaże i rysunek. Za poczęstunek odpowiedzialny będzie kolektyw Food not bombs – jedzenie zamiast bomb, który przygotuje świąteczne wegańskie potrawy – zachęcają organizatorzy z Klubu Storrady.

Market świąteczny będzie czynny w piątek, w godz. 17-20, a w sobotę i niedzielę – w g. 12-20. ©℗

(an)

