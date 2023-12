Dla atmosfery, po oryginalne podarki. Świątecznie przy ul. Storrady

Fot. Agata Jankowska

Klub Storrady w Domku Grabarza przy ul. Storrady w Szczecinie organizuje market, który jest dobrą okazją do spotkania i zakupu prezentów od wyjątkowych artystów i rękodzielników ze Szczecina.

Impreza odbędzie się 20 i 21 grudnia. Na miejscu herbata zimowa dla dzieci i dorosłych, przekąski i dekoracje. Będzie to również świetna okazja do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia pod choinką. Wydarzenie potrwa w godz. od 16 do 21. (K)