LPR pojawi się wkrótce na lądowisku w Nowogardzie

Lądowisko ma również oświetlenie, które pozwala lądować helikopterom LPR po zmroku.

Helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego będzie lądował na lądowisku przy ul. Górnej w Nowogardzie. Bezpiecznie i bez wstrzymywania ruchu samochodów. Wybudowane lądowiska znacznie ułatwi pracę pilotom LPR, ponieważ tej pory śmigłowiec lądował w miejscach, w których teren nie był nieodpowiednio przystosowany. Teraz się to zmieni.

Nowe lądowisko będą wkrótce mieli do dyspozycji w naszym regionie podniebni medycy z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Realizacja inwestycji trwała około siedmiu miesięcy. Składa się na to najpierw budowa, a następnie rejestracja lądowiska.

- Można powiedzieć, że piloci uwielbiają i czują się bezpiecznie, gdzie są lądowiska zlokalizowane w specjalnie stworzonych strefach miast, gdyż gwarantują one poczucie bezpieczeństwa przy lądowaniu i starcie. Takie właśnie powstało w Nowogardzie przy ul. Górnej na „Smoczaku”. Lądowisko będzie czynne 24 godziny. Ma ekonomiczne, zautomatyzowane oświetlenie. Jestem przekonany, że obiekt uratuje niejedno życie ludzkie – mówił Wojciech Włodarczyk, były lek. LPR, chirurg i lekarz rodzinny Przychodni Przyszpitalnej w Nowogardzie. – Skąd były pieniądze? 1 mln zł to efekt minionej pandemii. Masowe szczepienia ludności, która najpierw musiała być zakwalifikowana przez lekarza, a następnie zaszczepiona przez pielęgniarki, które pracowały naprawdę z ogromnym zaangażowaniem, spowodowały, że samorządy z najwyższym wskaźnikiem zaszczepionych mieszkańców otrzymały nagrodę z Ministerstwa Zdrowia w postaci 1 mln zł. Gmina Nowogard właśnie taką kwotę dostała i efektem tego jest lądowisko i odbiór techniczny, na który zaprosiliśmy „Kurier Szczeciński”.

- Głównym celem tej inwestycji, którą zapoczątkował były burmistrz Robert Czapla, a dokończył obecny burmistrz Michał Wiatr było: poprawienie funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, natomiast celem głównym projektu jest dostosowanie infrastruktury SPSR w Nowogardzie do wymagań prawa, poprzez budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą. To dziś jest już zrobione. Teraz pomoc pacjentowi będzie jeszcze bardziej skuteczna – podkreślał Kazimierz Lembas, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie podczas spotkania z wykonawcami.

W jakich sytuacjach ludzie potrzebują pomocy pogotowia lotniczego?

- Transport helikopterem medycznym może być szczególnie potrzebny, kiedy następuje: utrata przytomności, nagłe zatrzymanie krążenia, nagłe i ostre stany kardiologiczne, udar mózgu, wypadki w ruchu drogowym oraz wypadki komunikacyjne, wypadki na trudnym terenie - podkreślał dr n. med. Marek Kowalczyk, dyrektor ds. medycznych szpitala.

Głównym wykonawcą była firma GELCO z Warszawy, która wykonała już powyżej 100 takich inwestycji. Układ lądowiska i wyposażenia odpowiada najnowszym przepisom i standardom. Obiekt ma m.in. radiokontroler i oprawę identyfikacyjną. Realizacja inwestycji trwała około pół roku. Składa się na to najpierw budowa, a następnie rejestracja lądowiska. Koszt to około 1 mln. Lądowiska dla śmigłowców jest w kształcie okręgu, o średnicy całkowitej z poboczem wynoszącej 29 metrów. Wykonana została utwardzona nawierzchnia z kostki, zbudowane jest również ochronne ogrodzenie, a droga dojazdowa ma oświetlenie uliczne i nawigacyjne. Przekazanie do użytku planowane jest na początek roku 2025.©℗

Tekst i fot. Jarosław BZOWY