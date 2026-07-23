Lotnisko do uratowania. Aeroklub Polski wchodzi do gry

Jeszcze niedawno lotnisko w Bagiczu cieszyło się zainteresowaniem właścicieli awionetek.Fot. Artur BAKAJ

Wszystko wskazuje na to, że cywilne lotnisko w Bagiczu znajdującym się na terenie gminy Ustronie Morskie znów będzie funkcjonowało. Mowa o miejscu, gdzie lądowały w niedalekiej przeszłości awionetki. Jak niedawno informowaliśmy, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję o jego zamknięciu. Przyczyną decyzji było wygaśnięcie tytułu prawnego spółki Aeroprzystań do dysponowania terenem z pasem startowym.

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Gmina Ustronie Morskie, do której należy nieruchomość gruntowa, podpisała umowę dzierżawy z innym podmiotem. W tej sytuacji Urząd Lotnictwa Cywilnego musiał wszcząć postępowanie, które zakończyło się zamknięciem lądowiska. Wkrótce sytuacja ma się zmienić na taką, która zadowoli zarówno miłośników lotnictwa, jak i władze samorządowe Ustronia Morskiego i sąsiadującego z nim Kołobrzegu. Rozpoczęła się bowiem procedura zmierzająca do przejęcia w zarząd wyłączonego dziś z ruchu lotniczego terenu przez Aeroklub Polski.

Kroki w kierunku uratowania lotniska w Bagiczu podjęła między innymi prezes organizacji Serafina Ogończyk-Mąkowska. W sprawę zaangażowały się także lokalne władze samorządowe, w tym wójt Ustronia Morskiego Grzegorz Czachorowski, przedstawiciele administracji rządowej i sił zbrojnych RP oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Nie bez znaczenia dla ratowania lotniska było dostrzeżenie przez Inspektora Sił Powietrznych gen. Bryg. Pil. Tomasza Jatczaka jego strategicznego znaczenia dla bezpieczeństwa państwa.

Sukces jest nie tylko słowny. Wójt Gminy Ustronie Morskie złożył już stosowny wniosek w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, gdzie wszczęto postępowanie, którego efektem ma być przekazanie terenu lotniska w zarząd Aeroklubu Polskiego. Gdy to się stanie, ruszy dalsza procedura. Jeśli wszystkie formalności zostaną spełnione, lotnisko Bagicz pozostanie na mapie Polski wznawiając swoje działanie.

Z podjętych działań zadowolona jest prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.

– Od początku wspierałam działania na rzecz zachowania lotniska w Bagiczu i zabiegałam o jego dalsze funkcjonowanie. Cieszę się, że udało się wypracować rozwiązanie, dzięki któremu Aeroklub Polski zamierza kontynuować działalność lotniczą w Bagiczu. To dobra wiadomość dla naszego regionu. Lotnisko ma znaczenie nie tylko dla lotnictwa, ale także dla komunikacji i rozwoju naszego regionu, szczególnie biorąc pod uwagę turystyczny charakter Kołobrzegu i okolic – podkreśla prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.

Z podjętych kroków zadowolona jest również lokalna społeczność, zarówno Ustronia Morskiego, jak i Kołobrzegu. Petycję w obronie lotniska podpisało 3 tys. osób.

Lotnisko w Bagiczu zostało wybudowane w latach 1935-1939 przez III Rzeszę Niemiecką. Po II wojnie światowej jego obszar został zajęty przez wojska ZSRR. Sowieci opuścili teren Polski w 1992 roku i wtedy to cała infrastruktura została przekazana lokalnym samorządom. Na jej bazie w 2012 roku uruchomiono niewielkie lotnisko cywilne, które ostatnio z powodów formalnych zostało decyzją Urzędu Lotnictwa Cywilnego zamknięte. Ku radości zwolenników podniebnych przygód wszystko wskazuje na to, że na krótko. ©℗

(pw)

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