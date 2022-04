Lokal na pracownię twórczą. Ostatni dzień na wnioski

We wtorek kończy się termin naboru wniosków dotyczących wynajęcia lokalu przeznaczonego na pracownię twórczą. To ostatnia chwila na złożenie kompletu dokumentów do szczecińskiego magistratu.

W związku z nierozstrzygnięciem pierwszego naboru, ogłoszono konkurs na najem lokalu przeznaczonego na pracownię twórczą, znajdującego się przy ul. Jagiellońskiej 95. Przestrzeń przeznaczona jest wyłącznie do prowadzenia działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, wytwarzania i przechowywania dzieł artystycznych stanowiących dobra kultury.

Oferta jest kierowana do absolwentów i studentów uczelni artystycznych, członków związków i stowarzyszeń twórczych, a także twórców nieprofesjonalnych rekomendowanych przez odpowiednie środowiska twórcze. Pracownia jest przeznaczona dla artystów malarzy, artystów rzeźbiarzy, artystów fotografików, artystów grafików, artystów w dziedzinie wzornictwa i form przemysłowych, tkaniny artystycznej, architektury wnętrz.

Lokal przekazywany jest twórcy do adaptacji, zgodnie z potrzebami prowadzonej działalności artystycznej. Wnioski o najem pracowni należy kierować do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin osobiście – w zamkniętej kopercie, poprzez kancelarię Biura Obsługi Interesantów (sala nr 62) lub za pośrednictwem poczty (pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin).

Dodatkowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

(gan)